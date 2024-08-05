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Армения начала консультации с США и другими странами Запада по вопросу реформирования вооруженных сил республики. Об этом сообщили в армянском Минобороны.

Представитель военного ведомства Армении ответил на вопрос, зачем Минобороны республики понадобился представитель Пентагона, причем на постоянной основе. По его словам, американцы будут помогать армянам проводить реформы вооруженных сил, а в консультациях также будут принимать участие и другие «международные партнеры». Кто-то на краткосрочной, а кто-то, как США, и на долгосрочной основе.

В рамках реформирования ВС Армении Министерство обороны Армении получало и получает консультативную поддержку со стороны США и других международных партнеров, которая может носить краткосрочный или долгосрочный характер,

- заявили в Минобороны республики.

Ранее в американском Госдепе заявили, что основная задача США — это помочь Армении дистанцироваться от России, поэтому американцы будут создавать для этого все необходимые условия. Как заявил помощник Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, значительная часть армян якобы не хочет иметь отношений с Россией из-за ситуации с Нагорным Карабахом. А премьер Армении Пашинян ведет «правильную» политику, направленную на разрыв отношений с Москвой.

Стоит отметить, что американцы активно поддерживают запущенную Пашиняном версию, что в потере Карабаха якобы виновна Россия, а не сам армянский премьер, продавший непризнанную республику за спиной народа.