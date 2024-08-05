Командир группы рассказал, как удалось подавить активность дронов ВСУ

Командир: РЭБ снизила результативность БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

ТОКМАК (Запорожская обл.), 2 авг – РИА Новости. Подразделению радиоэлектронной борьбы удалось значительно снизить результативность украинских БПЛА на одном из участков запорожского направления и усилить защиту артиллерии, рассказал РИА Новости командир группы РЭБ с позывным "Барсик".

"Развитие техники не стоит на месте ни у нас, ни у противника. Каждый день появляется что-то новое. Еженедельно информация обновляется практически с нуля. Поэтому постоянно приходится находиться на пике информации. Анализировать, уточнять", - рассказал собеседник.

Он пояснил, что способы получения информации о новых модификациях БПЛА противника разные - начиная от анализаторов спектров сигнала, которые обнаруживают беспилотник, фиксируя его рабочую частоту, до изучения посаженных или сбитых дронов.

"Если сравнивать с тем, что было год или полтора назад, – это небо и земля. Поменялась тактика. Не один летит, а два или три. Это обычная ситуация. Поменялись и способы вооружения… Я не могу говорить за весь фронт. Только за свой участок. У нас меньше, мы гораздо снизили (результативность БПЛА ВСУ – ред.). У нас достаточно большой процент дронов, которые подавляем. Они взрываются, но взрываются в стороне, не нанося никакого ущерба", - рассказал "Барсик".