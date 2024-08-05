Эксперт считает, что у Белого дома нет ясной стратегии поддержки Украины

Британский политолог из Кембриджского университета Анатоль Ливен отметил, что в Белом доме не желают способствовать началу "серьезной и честной дискуссии" законодателей, которая выявила бы ошибочность тезисов, лежащих в основе курса Вашингтона на поддержку Киева

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не выполнила требование Конгресса предоставить свою стратегию поддержки Украины, так как такой четко сформулированной стратегии у Белого дома нет. Такое мнение выразил британский политолог из Кембриджского университета Анатоль Ливен в материале для портала Responsible Statecraft.

Эксперт напоминает, что апрельский законопроект о возобновлении поставок вооружений Киеву обязывает госсекретаря и главу Минобороны "не позднее чем через 45 дней после вступления акта в силу представить в <...> Сенате и Палате представителей стратегию поддержки Соединенными Штатами Украины". Как констатирует Ливен, прошло уже почти 100 дней, однако администрация Байдена все еще не выполнила это положение. "Это неизбежно наводит на мысль о том, что стратегии фактически не существует", - продолжает политолог. По его мнению, в Белом доме не желают способствовать началу "серьезной и честной дискуссии" законодателей, которая выявила бы ошибочность тезисов, лежащих в основе курса Вашингтона на поддержку Киева.

В законопроекте указано, что стратегия по Украине должна "отражать интересы национальной безопасности США и отдавать им приоритет". По мнению эксперта, "ни один американский чиновник до сих пор серьезно не задумывался" над тем, действительно ли специальная военная операция РФ угрожает безопасности США. Он не видит ни одного подтверждения, что "российская угроза" для США и НАТО реальна.

В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок вооружений Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. В частности, предусмотрено выделение $61 млрд на военную помощь Украине. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд.

13 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. По ее словам, страны альянса мотивируют свою деятельность необходимостью готовиться к отражению мнимой "российской угрозы". Захарова подчеркнула, что идет накачка военных бюджетов, полная милитаризация экономики стран НАТО, при этом никаких агрессивных планов в отношении НАТО и ее членов у России не было и нет.