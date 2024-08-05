СМИ: Корпорацию морского приборостроения готовят к передаче в ОСК

Источники в судостроительной отрасли и знакомые с ситуацией рассказали РБК, что АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) полностью войдет в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится под управлением банка ВТБ). По словам собеседников издания, в июле глава ОСК Андрей Пучков уже проводил в Санкт-Петербурге совещание с руководителями предприятий КМП на тему интеграции.

На фоне передачи в ОСК в корпорации произойдут и кадровые изменения: позицию гендиректора КМП вместо Леонида Стругова займет его заместитель по производству Андрей Вернигора, в прошлом также возглавлявший департамент по обеспечению гособоронзаказа Минобороны.

Компании "Корпорации морского приборостроения"

В ВТБ запрос перенаправили в ОСК. В Минпромторге и самой корпорации отказались от комментариев. В КМП не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Источники РБК в судостроительной отрасли называют две причины для интеграции – экономическую и технологическую.

"На фоне стабильно убыточного судостроения приборостроители как подрядчики первого уровня, обладающие возможностью монопольно поставлять продукцию на верфи, каждый год показывают прибыль. Их финансовые показатели также поддерживает большой объем военно-технического сотрудничества с зарубежными странами", – говорит бывший топ-менеджер одного из судостроительных заводов. Он считает, что интеграция КМП позволит частично улучшить показатели ОСК, что нужно ее руководству в контексте задачи ее финансового оздоровления.

Другой источник считает, что интеграция необходима для поддержания конкурентоспособности российских кораблей и судов в ближайшем будущем.

"Развитие систем управления, электродвижения, программного обеспечения будет определять конкурентоспособность кораблей и судов с зарубежными аналогами", – говорит собеседник. По его мнению, пока КМП остается отдельным юридическим лицом, ей как монополисту достаточно поставлять заказчикам существующие решения. После интеграции в ОСК судостроители смогут влиять на параметры получаемых систем.

Также ОСК сможет влиять на ценовую политику – снижать издержки верфей на закупку систем и приборов, в директивном порядке снижая маржу концернов.

"Самое очевидное и примитивное решение – снизить маржинальность того или иного концерна с 30% до 6% при поставке продукции", – отмечает он.

Источник из бывшей команды управленцев ОСК, работавшей в корпорации до ее передачи в управление банку ВТБ, говорит, что прежнее руководство трижды просило Минпромторг включить КМП в периметр ОСК, но получало отказ.

АО "Корпорация морского приборостроения" создано 1 апреля 2020 года по указу президента Владимира Путина. На момент создания КМП вошедшие в него предприятия генерировали выручку более 50 млрд рублей. В нее вошли принадлежащие Росимуществу концерны "Океанприбор" и "Моринформсистема Агат", а также ЦНИИ "Электроприбор" и НПО "Аврора".

Предприятия разрабатывают и производят системы навигации и связи, боевые информационные и управляющие системы, радиолокационные и гидроакустические приборы для военных кораблей и гражданских судов. В Минпромторге тогда отмечали, что о целесообразности интеграции в ОСК или "Ростех" можно будет говорить через 5–10 лет, после анализа работы корпорации и эффективности выполнения задач.

В начале 2024 года Минпромторг поручил гендиректору КМП Леониду Стругову предоставить для представителей ОСК и "Ростеха" техническую возможность и рабочие места для проведения ими аудита, о чем говорилось в письме Виктора Евтухова (тогда статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли). Источники РБК говорили, что по итогам аудита предприятия КМП могут быть распределены между ОСК и "Ростехом".