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Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минобороны: бойцы ВС РФ при штурме Урожайного применяли переделанные мины ТМ-62

Военные Вооруженных сил (ВС) России, которые принимали участие в штурме Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР), неоднократно использовали противотанковые мины ТМ-62 для подрыва опорных пунктов украинской армии. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщили в Министерстве обороны страны.


«Данный способ позволил гарантированно выводить противника из строя за счет взрыва большой мощности. Переоборудованные в укрепленные опорные точки подвалы не выдерживали силу взрыва и становились братскими могилами для военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

По словам военного с позывным Белый, для доработки мин выкручивали детонатор, закладывали тротил, ставили капсюль с детонатором. Он уточнил, что у бойца есть около семи секунд с момента, как закинули, до детонации. Белый обратил внимание, что эффект от заброшенной мины выше, чем от гранаты.

«Мы намного сильнее в стрелковом бою. Если бы не FPV-дроны, мы бы спокойно зашли и взяли. У нас инструкторы грамотные, тренируют вообще отлично. Там [у ВСУ] в основном пожилые люди, лет пятидесяти, уставшие. Они и сдавались сами в плен», — поделился врио командира штурмового взвода с позывным Стич, как проходил штурм Урожайного.

Российские силы 14 июля освободили населенный пункт Урожайное. Позже, 16 июля, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в зоне специальной военной операции вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились при освобождении Урожайного.

30 июля газета The New York Times (NYT) отметила, что освобождение ВС РФ сел Урожайное и Старомайорское в Донецкой Народной Республике стало ударом для украинской армии. Отступившие после сдачи Урожайного военные ВСУ рассказали газете, что солдаты российских штурмовых отрядов очень мотивированы и полны решимости.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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