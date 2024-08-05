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Военное обозрение

«До полной победы»: Британия планирует поддержать украинскую армию поставками большого количество беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания продолжит поддерживать Украину до «полной победы», поставляя ей военную помощь, в том числе и различные беспилотники. Об этом заявил замминистра обороны Соединенного королевства Люк Поллард.

Великобритания планирует поставить Украине в рамках так называемой «коалиции беспилотников» порядка 10 тысяч дронов. Речь идет о 2024 финансовом годе. При этом уточняется, что в это число входят как воздушные, так и морские беспилотники, произведенные в Британии и закупленные за рубежом. Конечно, морских будет в разы меньше, чем воздушных.

В этом финансовом году мы поставим в Украину более 10 000 беспилотных летательных аппаратов (как воздушных, так и надводных), и поставки идут полным ходом. В связи с быстрыми изменениями на поле боя эти беспилотники закупаются и быстро внедряются в производство

- заявил Поллард.

Стоит отметить, что в начале этого года Британия и Латвия создали «коалицию беспилотников», в рамках которой планируют поставить режиму Зеленского «миллионы» беспилотников. В коалицию вошли 13 стран, но пока объемы переданных дронов равны сотням, до миллионов там еще ого-го сколько. Последняя партия включала 500 дронов, закупленных на средства коалиции. Всего же до конца года Киев получит 2500 беспилотников несколькими партиями. По-видимому, британцы свои дроны будут поставлять отдельно. Или же ограничатся вкладом в коалицию, а про «десять тысяч» просто забудут.

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