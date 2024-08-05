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ТАСС

"Исключительно в целях пропаганды". Зачем Киеву отправляют истребители F-16

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© AP Photo/ Vadim Ghirda
© AP Photo/ Vadim Ghirda.
Источник изображения: © AP Photo/ Vadim Ghirda

Военный летчик в запасе и автор популярного Telegram-канала Fighterbomber проанализировал для ТАСС последствия поставок Киеву истребителей F-16.

Главное

  • Поставленных машин не хватит для того, чтобы как-то серьезно поменять ситуацию на поле боя.
  • Для реальных изменений количество западных истребителей должно быть как минимум в 10 раз больше.
  • Есть вероятность того, что F-16 пытались использовать как средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбивать российские ракеты и дроны, однако неизвестно, были ли эти попытки результативными.
  • Пока непонятно, какие вооружения будут у этих самолетов: необходимо хотя бы одно достоверное фото или видео с F-16 на Украине.
  • Если истребители планируется использовать для целей ПВО, то, скорее всего, они будут применять ракеты класса "воздух — воздух" малой или средней дальности, такие как AIM-9 Sidewinder или AMRAAM AIM-120 в одной из их модификаций.
  • Киев будет беречь F-16 всеми силами, используя их исключительно в целях пропаганды в качестве "супероружия".
  • Каждая "победа" на земле или в воздухе будет преподноситься украинской стороной гиперболизированно, а если таковых не будет, то их придумают, поэтому никакой информации об эффективном использовании этих самолетов Украиной доверять нельзя.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
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