"Исключительно в целях пропаганды". Зачем Киеву отправляют истребители F-16

Военный летчик в запасе и автор популярного Telegram-канала Fighterbomber проанализировал для ТАСС последствия поставок Киеву истребителей F-16.
Главное
- Поставленных машин не хватит для того, чтобы как-то серьезно поменять ситуацию на поле боя.
- Для реальных изменений количество западных истребителей должно быть как минимум в 10 раз больше.
- Есть вероятность того, что F-16 пытались использовать как средства противовоздушной обороны (ПВО), чтобы сбивать российские ракеты и дроны, однако неизвестно, были ли эти попытки результативными.
- Пока непонятно, какие вооружения будут у этих самолетов: необходимо хотя бы одно достоверное фото или видео с F-16 на Украине.
- Если истребители планируется использовать для целей ПВО, то, скорее всего, они будут применять ракеты класса "воздух — воздух" малой или средней дальности, такие как AIM-9 Sidewinder или AMRAAM AIM-120 в одной из их модификаций.
- Киев будет беречь F-16 всеми силами, используя их исключительно в целях пропаганды в качестве "супероружия".
- Каждая "победа" на земле или в воздухе будет преподноситься украинской стороной гиперболизированно, а если таковых не будет, то их придумают, поэтому никакой информации об эффективном использовании этих самолетов Украиной доверять нельзя.