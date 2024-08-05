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ТАСС

Эксперт заявил, что ВСУ нужно в 10 раз больше F-16, чтобы повлиять на ход СВО

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Истребители F-16
Истребители F-16.
Источник изображения: Global Look Press

Автор Telegram-канала Fighterbomber отметил, что информации о использовании этих самолетов Украиной доверять нельзя

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Поставленных истребителей F-16 Украине не хватит для того, чтобы как-то серьезно поменять ситуацию на поле боя. Для реальных изменений количество западных истребителей должно быть как минимум в 10 раз больше, сообщил ТАСС автор и основатель Telegram-канала Fighterbomber.

"[Поставка истребителей Украине] совершенно точно не улучшит обстановку для нас. Как поставка любого другого вооружения. Каких-то прорывов и переломов, конечно, ждать не приходится, но безусловно каждая победа F-16 на земле, или в воздухе будет преподноситься украинской стороной гиперболизированно. Если таких побед не будет вовсе, они будут придуманы. Чтобы серьезно влиять на поле боя, истребителей должно быть минимум в десять раз больше", - сказал он.

В то же время, эксперт отметил, что информации о якобы использовании данных самолетов Украиной, доверять нельзя. По его словам, есть вероятность, что истребители пытались использовать как средства противовоздушной обороны и ими пытались сбивать российские ракеты и дроны, однако, были ли эти попытки результативными - не известно.

В среду газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Украина получила шесть истребителей F-16, данную поставку осуществили Нидерланды. По информации издания, вскоре Киев получит новую партию истребителей, на этот раз - от Дании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико". Источники Bloomberg также отметили, что пока не ясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов или этот процесс займет больше времени. 

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Страны
Дания
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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