Эксперт: Киев будет использовать F-16 только для пропаганды

Автор и основатель Telegram-канала Fighterbomber отметил, что на Украине эти истребители будут "беречь всеми силами и просить их как можно больше"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Украина будет беречь F-16 всеми силами, используя их исключительно в целях пропаганды в качестве "супероружия". Такое мнение выразил ТАСС автор и основатель Telegram-канала Fighterbomber.

"Украинская сторона, конечно, будет их беречь всеми силами и просить их как можно больше. Сегодня основное их назначение для Украины - создание побед в медиапространстве и создание вокруг них иллюзии "убероружия" исключительно для целей пропаганды и внутреннего потребителя", - сказал автор Telegram-канала.

В то же время он отметил, что сейчас непонятно, с каким вооружением будут переданы самолеты. Для этого "нужно увидеть хотя бы одно достоверное фото или видео F16 на Украине". Он допустил, что если их планируется использовать как истребители противовоздушной обороны, то, скорее всего, это будут ракеты класса воздух-воздух малой и средней дальностей, такие как Aim-9 и AMRAAM-120 в одной из модификации.

В среду газета The Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Украина получила шесть истребителей F-16, эту поставку осуществили Нидерланды. По информации издания, вскоре Киев получит новую партию истребителей, на этот раз - от Дании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико". Источники Bloomberg также отметили, что пока не ясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались на Западе, немедленно приступить к использованию боевых самолетов или этот процесс займет больше времени.