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ТАСС

СМИ: ФРГ значительно ослабла из-за конфликта на Украине

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Флаг ФРГ
Флаг ФРГ.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Газета NZZ отметила, что еще несколько лет назад Германия была "ведущей державой" Европы, а экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считалась одной из самых влиятельных женщин мира

ЖЕНЕВА, 2 августа. /ТАСС/. Германия с 2022 года стала еще более уязвимой в экономической и военной сферах и окажется проигравшей стороной в конфликте на Украине. Такое мнение высказывается в материале швейцарской газеты NZZ.

Издание отмечает, что еще несколько лет назад Германия была "ведущей державой" Европы, а экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель считалась одной из самых влиятельных женщин мира. Сейчас же, указывает газета, страна пожинает плоды своей ошибочной политики в сфере безопасности и экономики, а действующего канцлера Олафа Шольца едва ли можно назвать самым влиятельным человеком мира. По мнению журналистов газеты, с 2022 года ни одна страна Европы не стала такой зависимой от курса США, РФ и КНР, как Германия.

Так, пишет NZZ, в случае прихода к власти в США республиканца Дональда Трампа ФРГ может поплатиться за то, что слишком сильно опиралась на Соединенные Штаты в военной сфере. В частности, Трамп может вынудить европейские страны НАТО, включая Германию, выделять больше средств в рамках оборонных обязательств членов альянса. Он также может потребовать от ФРГ отказаться от попытки улучшить экономические отношения с КНР в обмен на американскую поддержку в сфере безопасности. Отказ же от дружественного курса с Китаем приведет к большим потерям для германской экономики, которая и так страдает от проблем с энергетикой.

Кроме того, указывает газета, внутри ФРГ происходит все большая поляризация общества на фоне конфликта на Украине. Это связано с тем, что окончательно различия между жителями на Востоке и на Западе Германии так и не стерлись, и жители восточной части страны иначе относятся к НАТО и РФ, чем жители западной. 

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