Источник рассказал об окончании стапельного ремонта атомной подлодки "Брянск"

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Брянск" проекта 667БДРМ (шифр "Дельфин") завершил этап стапельного ремонта в Центре судоремонта "Звездочка". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главному штабу ВМФ РФ.

"Ракетоносец "Брянск" завершил этап стапельного ремонта. Ремонт и испытания продолжаются на воде", – уточнил собеседник агентства, не называя даты.

Подводная лодка "Брянск" Airbase

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил ТАСС, что возвращение "Брянска" в боевой состав ВМФ после среднего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" планируется в ноябре 2024 года.

Подводные лодки проекта 667БДРМ находятся в составе Подводных сил Северного флота. Каждая из них несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева" и "Лайнер" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

"Брянск" заложили в апреле 1985 года на ПО "Севмашпредприятие" в Северодвинске под наименованием К-117, спустили на воду в феврале 1988 года. Стратегическая АПЛ вошла в состав флота в ноябре 1988 года. В январе 1998 года субмарина получила наименование "Брянск" в связи с заключением над лодкой шефства администрацией Брянска.

Подлодки проекта 667БДР/БДРМ при необходимости способны выполнить пуск МБР по целям, находящимся на расстоянии более 11 000 км, прямо от причала, не выходя из базы.

Напомним, что в конце июля появилась информация, что еще одна стратегическая АПЛ проекта 667БДРМ, "Карелия", проходящая ремонт в ЦС "Звездочка", предположительно вернется в строй в 2026 году.