Войти
Известия.ru

Самолеты ВКС РФ в ходе третьего этапа ядерных учений провели патрулирование

133
0
0
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Подразделения авиации ВКС в ходе третьего этапа учений нестратегических ядерных сил провели воздушное патрулирование. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.


Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработал вопросы снаряжения ракет-носителей боеприпасами и занял районы для электронных пусков.

«Подразделения авиации Воздушно-космических сил в ходе этапа отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели воздушное патрулирование в назначенных районах», — рассказали в оборонном ведомстве.

В министерстве напомнили, что проводимый этап учений направлен на поддержание готовности армии и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия к выполнению задач.

Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия проходил с 21 мая. Ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил начался 11 июня. Как заявляли в Минобороны РФ, он был направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

О начале третьего этапа нестратегических ядерных учений сил РФ 31 июля проинформировало Минобороны. Как уточнялось, в них задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав ВКС РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 00:08
  • 3116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 21:19
  • 184
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 21:44
  • 0
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 03.08 13:46
  • 1
Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)
  • 03.08 13:45
  • 1
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 03.08 11:53
  • 469
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.08 11:41
  • 71
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 11:00
  • 14
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.08 01:02
  • 0
Ответ на пару статей а общую тему противодействия украинским F-16
  • 02.08 19:17
  • 0
Ответ на "Тихановская: прощай Вильнюс или «возвращайтесь домой, белорусские свиньи»"