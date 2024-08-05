Самолеты ВКС РФ в ходе третьего этапа ядерных учений провели патрулирование

Подразделения авиации ВКС в ходе третьего этапа учений нестратегических ядерных сил провели воздушное патрулирование. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработал вопросы снаряжения ракет-носителей боеприпасами и занял районы для электронных пусков.

«Подразделения авиации Воздушно-космических сил в ходе этапа отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели воздушное патрулирование в назначенных районах», — рассказали в оборонном ведомстве.

В министерстве напомнили, что проводимый этап учений направлен на поддержание готовности армии и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия к выполнению задач.

Первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия проходил с 21 мая. Ракетные соединения Южного военного округа отработали задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил начался 11 июня. Как заявляли в Минобороны РФ, он был направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

О начале третьего этапа нестратегических ядерных учений сил РФ 31 июля проинформировало Минобороны. Как уточнялось, в них задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав ВКС РФ.