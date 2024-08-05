На Военном совете РВСН обсудили ключевые вопросы по перевооружению войск

ЦАМТО, 2 августа. На заседании Военного совета РВСН, состоявшемся 1 августа под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, были рассмотрены вопросы, касающиеся перевооружения ракетных соединений.

Военным советом отмечено, что благодаря системной работе Командования РВСН и ракетных армий планомерно выполняется задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры. Ежегодно в РВСН увеличивается доля современных ракетных комплексов.

В свою очередь, научно-исследовательские организации РВСН обеспечивают выполнение актуальных задач исследований по научному обоснованию перспектив развития группировки РВСН, совершенствованию вооружения, военной и специальной техники, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.