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ЦАМТО

В России разработан новый FPV-дрон для дистанционного минирования "Пиранья-13"

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ЦАМТО, 2 августа. Симбирское конструкторское бюро (СКБ) "Пиранья" разработало новый FPV-дрон для дистанционного минирования, который позволит отрезать пути снабжения противника, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя компании.

"В большей степени дрон предназначен для минирования, и с этой задачей он должен справляться эффективно: за сутки можно отрезать все пути снабжения противника в радиусе 10 км", – сказал представитель компании.

По его словам, функционал усовершенствованного беспилотника значительно расширен по сравнению с предыдущими разработками за счет грузоподъемности: новый дрон "Пиранья-13" способен нести полезную нагрузку до 15 кг, тогда как предыдущие версии – "Пиранья-7" и "Пиранья-10" – до 2,5 и до 5 кг, соответственно. В связи с этим они не использовались под минирование, так как средний вес мины составляет 9 кг.

Поставки новых БЛА в зону СВО начались недавно, и сейчас они производятся небольшими партиями из-за усложненного производственного процесса. Однако компания уже наращивает их выпуск, отмечает агентство.

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Страны
Россия
Проекты
Piranha
БПЛА
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