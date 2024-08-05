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ТАСС

FT: ЕС готовится к переменам в курсе США по Украине в случае победы Трампа

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

По информации газеты, шаг вызван обеспокоенностью Брюсселя тем, что республиканец в случае избрания "может ввести болезненные пошлины на импорт из ЕС, прекратить военную и финансовую поддержку Киева и вынудить Украину согласиться завершить конфликт на условиях России"

ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) сформировала специальную рабочую группу, чтобы подготовиться к возможному возвращению бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом, которое может повлечь за собой резкие изменения в политике Вашингтона по Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как указывает издание, этот шаг вызван обеспокоенностью Брюсселя тем, что республиканец в случае избрания президентом "может ввести болезненные пошлины на импорт из ЕС, прекратить военную и финансовую поддержку Киева и вынудить Украину согласиться [завершить конфликт] на условиях России". В ЕС также встревожены способностью Трампа воплотить в жизнь свои угрозы вывести США из состава НАТО или изменить положения ее устава о коллективной обороне "для стран, которые, на его взгляд, слишком мало тратят на военные нужды".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства, однако после провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде демократов стали все больше призывать Джо Байдена отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. 

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