"Ростех" разработал антенну для установки поверх противодронных укрытий

"Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки на защитные "мангалы"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал высокопрочную антенну для установки, в частности, поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех разработал высокопрочную сверхширокополосную приемо-передающую антенну. Изделие может применяться с широким спектром радиостанций, устанавливаться на стационарные объекты и подвижную технику. Кроме того, за счет регулировки высоты размещаться поверх противодронных укрытий ("мангалов") и маскировочных сетей", - говорится в сообщении.

Новая антенна предназначена для работы с возимыми и стационарными радиостанциями в диапазоне 30-520 МГц. Благодаря универсальному крепежному основанию устройство можно смонтировать на любой поверхности, а использование современных композитных материалов позволило усилить конструкцию изделия.

В антенне реализована система согласующе-трансформирующих устройств, позволяющая возбуждать отдельные участки антенны на различных диапазонах частот. Такое решение обеспечивает стабильный прием и передачу сигнала при любых погодных условиях и существенно расширяет зону покрытия радиосвязи по сравнению с предыдущими модификациями изделия. Кроме того, в устройстве предусмотрена возможность регулировки высоты антенны без потери ее эффективности.

Диапазонная штыревая антенна разработана Самарским инновационным предприятием радиосистем (входит в "Росэлектронику" в составе концерна "Автоматика"). Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Бузов, новая антенна технологичнее и компактнее своих предшественников, ее вес не превышает 6 килограммов. Изделие успешно прошло апробацию на подвижной технике в реальной обстановке и подтвердило заявленные характеристики, а сейчас готовится запуск серийного производства антенны.

Изделие впервые будет представлено в рамках объединенной экспозиции холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2024".