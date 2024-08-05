Морская пехота НОАК получила на вооружение разведывательный дрон в виде птицы

Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные начали использовать разведывательные беспилотники в виде птиц, кадры с учений одного из подразделений морской пехоты НОАК попали в Сеть.

Китайские военные получили на вооружение разведывательные беспилотники в виде птицы. Запущенный беспилотник машет крыльями и с большого расстояния совсем не отличается от живых представителей пернатых. Что это за беспилотник и каковы его характеристики, не сообщается, просто подается как факт наличия таких БПЛА на вооружении НОАК.

Стоит отметить, что Китай занимается разработкой орнитоптеров уже довольно длительное время. Еще в 2018 году стало известно, что в рамках реализации правительственной программы под кодовым названием «Голубь», китайские военные создали беспилотники, похожие на птиц. Характеристики дронов также не раскрывались, предназначались они для действий в городских условиях.

Источник изображения: topwar.ru

В 2022 году инженеры из Поднебесной создали механическую летающую птицу весом в 1600 грамм с размахом механических крыльев в 2 метра. Питание шло от литийного аккумулятора, в воздухе эта «птица» смогла продержаться полтора часа.

Многие страны создают беспилотники, похожие на птиц, но в основном они имеют неподвижные крылья и приводятся в движение пропеллерами, как, например, голландский разведывательный беспилотник Evolution Eagle, замаскированный под большого орла. Но такие дроны могут обмануть только на дальнем расстоянии.