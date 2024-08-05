Войти
Военное обозрение

Морская пехота НОАК получила на вооружение разведывательный дрон в виде птицы

123
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные начали использовать разведывательные беспилотники в виде птиц, кадры с учений одного из подразделений морской пехоты НОАК попали в Сеть.

Китайские военные получили на вооружение разведывательные беспилотники в виде птицы. Запущенный беспилотник машет крыльями и с большого расстояния совсем не отличается от живых представителей пернатых. Что это за беспилотник и каковы его характеристики, не сообщается, просто подается как факт наличия таких БПЛА на вооружении НОАК.

Стоит отметить, что Китай занимается разработкой орнитоптеров уже довольно длительное время. Еще в 2018 году стало известно, что в рамках реализации правительственной программы под кодовым названием «Голубь», китайские военные создали беспилотники, похожие на птиц. Характеристики дронов также не раскрывались, предназначались они для действий в городских условиях.

Источник изображения: topwar.ru

В 2022 году инженеры из Поднебесной создали механическую летающую птицу весом в 1600 грамм с размахом механических крыльев в 2 метра. Питание шло от литийного аккумулятора, в воздухе эта «птица» смогла продержаться полтора часа.

Многие страны создают беспилотники, похожие на птиц, но в основном они имеют неподвижные крылья и приводятся в движение пропеллерами, как, например, голландский разведывательный беспилотник Evolution Eagle, замаскированный под большого орла. Но такие дроны могут обмануть только на дальнем расстоянии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 00:08
  • 3116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 21:19
  • 184
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 21:44
  • 0
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 03.08 13:46
  • 1
Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)
  • 03.08 13:45
  • 1
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 03.08 11:53
  • 469
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.08 11:41
  • 71
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 11:00
  • 14
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.08 01:02
  • 0
Ответ на пару статей а общую тему противодействия украинским F-16
  • 02.08 19:17
  • 0
Ответ на "Тихановская: прощай Вильнюс или «возвращайтесь домой, белорусские свиньи»"