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ЦАМТО

Lockheed Martin передала ВМС США корабль LCS-27 "Нантакет" класса "Фридом"

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 2 августа. На верфи в Маринетт (шт.Висконсин) 29 июля состоялась церемония передачи командованию ВМС США боевого корабля прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ship) – LCS-27 "Нантакет" класса "Фридом".

Передача корабля состоялась после успешного завершения приемочных испытаний в декабре 2023 года. "Нантакет" войдет в боевой состав флота до конца года, а его портом приписки станет военно-морская база Мейпорт (шт.Флорида).

LCS-27 "Нантакет" является 14-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще 800 субподрядчиков в 42 штатах.

Контракт на строительство корабля был заключен в октябре 2017 года. Церемония закладки киля LCS-27 прошла 9 октября 2019 года, церемония крещения – в августе 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, LCS – это надводный боевой корабль ВМС США, предназначенный для выполнения широкого спектра задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам.

В настоящее время на предприятии Fincantieri Marinette Marine на разных стадиях строительства находятся еще два корабля класса "Фридом": "Белойт" (LCS-29) и "Кливленд" (LCS-31). Передача ВМС США LCS-29 должна состояться до конца лета 2024 года, а LCS-31 будет передан несколько позднее и станет последним кораблем класса "Фридом".

В сентябре 2021 года командование ВМС США вывело из боевого состава флота головной корабль серии, LCS-1 "Фридом". В августе 2023 года из состава флота был выведен LCS-11 "Сиу Сити", а в сентябре – LCS-5 "Милуоки", (LCS-7) "Детройт" и (LCS-9) "Литтл Рок". Вывод кораблей серии из боевого состава флота объясняется техническими проблемами и неудачной конструкцией, которая не позволяет кораблям класса "Фридом" вести боевые действия с равным противником, в первую очередь, ВМС НОАК. Предположительно, большая часть списанных кораблей будет продана зарубежным союзникам США.

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