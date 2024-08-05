"Никаких тормозов больше нет". На что решились США в Европе

Через пять лет после завершения действия ДРСМД США разворачивают ракеты в Европе

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Это соглашение между Москвой и Вашингтоном должно было предотвратить третью мировую. Пять лет назад, 2 августа 2019 года, прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в декабре 1987-го, ограничивал российские и американские ядерные арсеналы более 30 лет. О последствиях выхода США и России из ДРСМД — в материале РИА Новости.

Морское решение

Инициаторами прекращения ДРСМД выступили американцы — Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке. Объяснили это тем, что у России есть ракеты 9M729 для оперативно-тактических комплексов "Искандер", развернутых в Калининградской области. Утверждали, что их заявленная дальность — до 500 километров — не соответствует действительности. Ракеты наземного базирования якобы способны лететь гораздо дальше — и это прямое нарушение договора.

Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В Москве все обвинения категорически отвергли и даже пригласили западных военных атташе собственными глазами взглянуть на образец боеприпаса. Представители большинства стран НАТО презентацию проигнорировали. Зато США после выхода из ДРСМД немедленно приступили к адаптации имеющихся у них дальнобойных ракет для применения с земли. Формально — для противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По факту — чтобы взять под прицел европейскую часть России.

Кроме того, Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать для сухопутных войск ракеты средней и меньшей дальности. Развертывание — к четвертому кварталу 2023 года. За этот контракт концерн Lockheed Martin получил почти 340 миллионов долларов. Задача — разработать перспективный ракетный комплекс "земля — земля" с расширенными боевыми возможностями, способный поражать цели на дистанции от 500 до 5000 километров.

Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Подрядчики изобретать велосипед не стали и взяли готовые решения у военно-морских сил. Результат — MRC Typhon. Это 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk 41. Такие широко распространены в ВМС и могут вести огонь ракетами разного назначения. В них размещаются крылатые Tomahawk, а также квазибаллистические SM-6 наземного базирования. Именно Typhon, как стало известно в июле, американцы хотят развернуть в Германии.

До 2700 километров

Вооруженные силы США используют различные модификации "Томагавков" с 1983-го. Дальность — в зависимости от варианта — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли эти ракеты во всех вооруженных конфликтах с их участием со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.

Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George Источник изображения: CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /

Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013 году. Класс "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в составе "Тифона" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — до 740 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.

Батарейный комплект MRC Typhon включает в себя унифицированный командный пункт с машиной обеспечения, четыре пусковые установки и транспортно-заряжающие системы. Все смонтировано на трехосных полуприцепах, перевозят их тягачи семейства HEMTT. Для стрельбы необходима подготовленная позиция.

Помимо "Томагавков" и SM-6, в Германию перебросят гиперзвуковые LRHW дальностью до 2700 километров. То есть в теории они достают до Набережных Челнов. Ракеты разгоняются до 17 Махов, что сильно затрудняет их обнаружение и перехват средствами ПВО. Эта разработка в США шла тяжело, многие тестовые запуски были неудачными. Однако в июне LRHW успешно испытали на Гавайях — ракета поразила цель в заданном районе.

Хрупкое равновесие

При РСМД такие действия США в Европе были бы немыслимыми. Договор подписали 8 декабря 1987-го. И США, и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от одной до пяти тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности. Подобное оружие нарушало хрупкое равновесие холодной войны — боевые блоки могли достигнуть целей за предельно малое время. Такие системы вблизи границ противника давали большое преимущество, лишали или серьезно ослабляли его потенциал для ответного удара.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "Пионер" (по терминологии НАТО — SS-20) Источник изображения: © РИА Новости

Уже к июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14, ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока"), США — 846 ("Першинг-2", "Першинг-1А", BGM-109G (крылатая ракета Tomahawk наземного базирования). Однако договор затрещал по швам еще в нулевых. В 2001-м президент Джордж Буш — младший объявил, что национальная система ПРО защитит и США, и союзников. Он не исключил размещения ее элементов в Европе.

В июне 2002 года Вашингтон официально вышел из соглашения 1972-го, обязующего США и СССР ограничиться одним районом, прикрытым ПРО. Уже тогда президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к возможному прекращению РСМД. В 2007 году командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов сообщил: вся документация по баллистическим ракетам средней и меньшей дальности сохранилась, значит, их выпуск легко наладить. Впрочем, затем ядерная риторика на несколько лет затихла.

Ответ России

Теперь же ни США, ни Россию ничто не сдерживает. В Москве неоднократно предупреждали о зеркальных мерах в ответ на развертывание ракет в Европе — возобновлении производства аналогичных вооружений. Как в мае подчеркнули в МИД, "с учетом проведенных ранее НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени".

Тут опыт у России действительно богатый. В 1987 году СССР располагал 650 ракетами средней дальности РСД-10 "Пионер". Все ликвидировали по условиям договора РСМД. А ведь "Пионер" дальностью от 600 до 5500 километров позволял уничтожить любую европейскую базу НАТО или крупный город не более чем через десять минут после старта.

Ракета была в двух вариантах — моноблочном (1,5 мегатонны) и с разделяющейся головной частью (три блока по 500 килотонн). Размещалась в транспортно-пусковом контейнере на колесном шасси тягача МАЗ-547В. Из-за мобильности разведкам НАТО было очень непросто засечь эти комплексы. Возобновление выпуска "Пионеров", хотя и в неядерном исполнении, и постановка их на боевое дежурство стали бы сильным аргументом против дальнейшего вовлечения Запада в конфликт на Украине.