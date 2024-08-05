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ТАСС

Источник сообщил о завершении подлодкой "Брянск" стапельного ремонта

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К-117 "Брянск" — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин"
К-117 "Брянск" — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин".
Источник изображения: © Фото : Олег Кулешов

Как уточнил источник, испытания продолжаются на воде

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Брянск" проекта 667БДРМ (шифр "Дельфин") завершил этап стапельного ремонта в Центре судоремонта "Звездочка". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главному штабу ВМФ РФ.

"Ракетоносец "Брянск" завершил этап стапельного ремонта. Ремонт и испытания продолжаются на воде", - уточнил собеседник агентства, не называя даты.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил ТАСС, что "возвращение "Брянска" в боевой состав ВМФ после среднего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" планируется в ноябре 2024 года".

Подводные лодки проекта 667БДРМ находятся в составе Подводных сил Северного флота. Каждая из них несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева" и "Лайнер" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

"Брянск" был спущен на воду в феврале 1988 года, вошел в боевой состав Северного флота в сентябре 1988 года. 

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Страны
Россия
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
СФ
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