Источник сообщил о завершении подлодкой "Брянск" стапельного ремонта

Как уточнил источник, испытания продолжаются на воде

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Брянск" проекта 667БДРМ (шифр "Дельфин") завершил этап стапельного ремонта в Центре судоремонта "Звездочка". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главному штабу ВМФ РФ.

"Ракетоносец "Брянск" завершил этап стапельного ремонта. Ремонт и испытания продолжаются на воде", - уточнил собеседник агентства, не называя даты.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил ТАСС, что "возвращение "Брянска" в боевой состав ВМФ после среднего ремонта в Центре судоремонта "Звездочка" планируется в ноябре 2024 года".

Подводные лодки проекта 667БДРМ находятся в составе Подводных сил Северного флота. Каждая из них несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева" и "Лайнер" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

"Брянск" был спущен на воду в феврале 1988 года, вошел в боевой состав Северного флота в сентябре 1988 года.