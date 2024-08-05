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Военное обозрение

Кривонос: Сделавших в Киеве ставку на истребители F-16 ждёт «горькое разочарование»

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Источник изображения: topwar.ru

Появление американских истребителей F-16 на вооружении Воздушных сил ВСУ не стало неожиданностью для России. С таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Россия ожидала появления американских самолетов на Украине и всячески к этому готовилась, поэтому в ближайшее время попытается их уничтожить, нанося удары по аэродромной инфраструктуре, а также другим объектам. Если в Киеве пытались «напугать» ВС России этими истребителями, то сделать этого им не удалось, российские истребители и ПВО уже ждут появления F-16 в небе Украины.

Они достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов

- заявил Кривонос.

Также генерал предупредил, что не нужно ждать кардинальных изменений на фронте с появлением этих самолетов, потому что сделавших на них ставку будет ждать «горькое разочарование». Это обычные самолеты четвертого поколения, уже устаревшие и уступающие современным российским истребителям, имеющим более мощные радары и дальнобойные ракеты.

Ранее в Киеве заявили, что первые истребители F-16 не будут использованы на линии фронта из-за большого количества российской ПВО. Вместо этого они займутся перехватом российских ракет, усилив противовоздушную оборону в западной части страны.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
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