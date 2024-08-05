Румыния: новая незаменимая союзница Америки в Восточной Европе (The Hill, США)

The Hill: Румыния стала новой незаменимой союзницей США в Восточной Европе

Румыния стала для США новой незаменимой союзницей, пишет The Hill. На Украине и на Ближнем Востоке идут военные действия, отношения НАТО с членом альянса Турцией весьма нестабильные, и на этом фоне Вашингтон все больше внимания уделяет Бухаресту.

Рональд Линден (Ronald H. Linden)

После завершения работ по модернизации на натовской базе "Михаил Когэлничану" разместят более 10 тысяч военнослужащих и членов их семей. Она займет территорию размером с Гаррисберг (столица американского штата Пенсильвания. — Прим. ИноСМИ).Но это не Пенсильвания, это румынская Констанца на побережье Черного моря. А еще в этой стране есть военно-морская база Девеселу, которой управляют американцы, развернувшие там систему противоракетной обороны "Иджис".

На Украине и на Ближнем Востоке идут военные действия, отношения НАТО с членом альянса Турцией весьма нестабильные, и в этих условиях Румыния стала для Америки новой незаменимой союзницей.

После краха коммунизма в 1989 году Румыния решила вступить в ЕС и НАТО. Поначалу американское и европейское руководство надеялось на сотрудничество с Россией под руководством Бориса Ельцина, и кое-кто очень сильно сомневался в способности Румынии стать надежной демократической союзницей. Но вскоре Соединенные Штаты поддержали идею расширения НАТО. Россия всеми силами стремилась ограничить влияние Запада в Польше и на Украине, а Румыния не представляла для нее особой стратегической ценности. Кроме того, Москва не могла говорить о том, что исторические корни не являющихся славянами румын берут свое начало в Древней Руси.

После 11 сентября центр стратегического внимания Америки сместился на Ближний Восток и на юго-западную часть Азии, и НАТО понадобились новые партнеры в борьбе с терроризмом. Геополитическая ценность крупной прозападной страны на побережье Черного моря существенно выросла. Румыния с самого начала вносила значительный вклад в многонациональные силы в Афганистане и даже перебросила туда свои войска. В марте 2004 года ее приняли в НАТО.

После непродолжительного медового месяца Россия начала предпринимать конкретные действия по ограничению усиливающегося западного влияния в своем географическом окружении. Чтобы НАТО не смогла выполнить данное в 2008 году обещание принять в свои ряды Украину и Грузию, Москва отрезала от Грузии два мини-государства — Абхазию и Южную Осетию (жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость. 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 21 августа Абхазия и Южная Осетия по результатам "общенациональных сходов" направили России обращения просьбой признать независимость самопровозглашенных государств. – Прим. ИноСМИ). В 2014 году, когда на Украине усилилась нестабильность, а ЕС начал процесс сближения с ней, к России присоединился Крым, а Москва напрямую поддержала пророссийские протесты на востоке этой страны. Новым членам НАТО не нужно было обладать богатым воображением, чтобы представить себе масштабы российской угрозы. Это подтвердила начатая в 2022 году полномасштабная военная операция Москвы на Украине.

Действия России создают для Румынии сложную ситуацию. На севере у Румынии — 500-километровая граница с Украиной. На западе Украины боевых действий практически нет, но ее восточные и центральные регионы, граничащие с Черным морем и с дельтой Дуная, привлекают опасное внимание России, которая пытается задушить украинскую экспортную торговлю. Ликвидация украинского военно-морского флота, а также занятие таких портовых городов, как Севастополь, Херсон и Мариуполь, может обеспечить России господствующее положение в Черном море.

Изменить эту ситуацию сложно, потому что выход в Черное море через Босфор регулируется положениями конвенции Монтре, заключенной еще до Второй мировой войны, а ее соблюдение обеспечивает Турция, ревниво охраняющая свои прерогативы. Когда США в 2008 году попытались направить в Грузию два больших плавучих госпиталя, Турция заблокировала им вход в Черное море. Будучи черноморским государством, Россия не сталкивается с такими ограничениями. Возвращающимся на свои базы российским кораблям проход через Босфор разрешен даже в военное время. В такой ситуации Черное море "прекрасно подходит для запугивания соседей", написал один автор в журнале Defense News.

Но украинцы продемонстрировали, что дроны и ракеты малой дальности могут уравнять шансы даже в борьбе с более сильным флотом. Крупная натовская база на Черном море в стране, разделяющей точку зрения США на Россию, даже без больших кораблей является важным стратегическим объектом, позволяющим вести наблюдение, разведку и осуществлять сбор разведывательной информации.

Несмотря на сложности, Румыния оказывает Украине экономическую поддержку. Когда Россия заминировала морские пути, разрушила порты и создала угрозу торговому судоходству, Киев попросил Румынию разрешить ему пользоваться ее черноморскими и дунайскими портами для экспорта зерна, что для Украины жизненно важно. Когда в 2022 году развалилась достигнутая при посредничестве ООН сделка с Россией, экспортной торговлей занялись румынские порты, такие как Констанца. Это создает угрозу гражданам Румынии, так как русские бомбы падают недалеко от ее границы, а вооруженный конфликт наносит ущерб рыболовству в этом регионе.

Румыны решительно поддерживают членство своей страны в НАТО и оказывают помощь Украине. Бухарест во взаимодействии с ЕС помогает Украине с транзитными перевозками зерна, и при этом местные фермеры, в отличие от поляков и венгров, не оказывают ему никакого сопротивления.

Румыния также не ставит в неловкое положение своих американских и европейских партнеров, потому что в стране не наблюдается никакого сползания к однопартийному правлению, что произошло в Польше и Венгрии. В 2023 году Еврокомиссия высоко оценила проводимую в Румынии всестороннюю правовую реформу. Партии левоцентристов (социал-демократы) и правоцентристов (национал-либералы) мирно передают друг другу бразды правления, а какое-то время даже вместе управляли страной. На последних выборах в Европарламент эти две партии скооперировались, чтобы воспрепятствовать усилению выступающей против ЕС и НАТО националистической партии "Альянс за объединение румын". Это объединение на выборах пришло вторым, но впервые увеличило количество своих мандатов.

Позиция Румынии вызывает вполне предсказуемое ворчание Москвы, которая заявляет о "румынской угрозе для России". Но, пожалуй, самая большая опасность для Румынии — это перспектива возникновения "второй Белоруссии" в соседней Молдавии, где Россия может установить свое господство. Эта крошечная страна, втиснутая между Украиной и Румынией, уже расколота на основную часть и Приднестровье, которое поддерживает Москва. Когда-то Молдавия была частью Румынии, и примерно четверть населения там называет своим родным языком румынский (не молдавский).

Руководство Приднестровья (треть населения там составляют русские) часто выдвигает обвинения в дискриминации и регулярно просит Москву о защите. При прозападном правительстве Майи Санду Молдавия стала кандидатом на вступление в ЕС, получает помощь от США и начинает укреплять связи с НАТО. Если Молдавию свяжут с подконтрольными России украинскими территориями, а Россия установит над ней свою власть, на юг может хлынуть огромный поток беженцев, и 450-километровая граница с Румынией станет очагом напряженности.

"Vin americanii!" ("Американцы идут!") — скандировали румынские антикоммунисты после Второй мировой войны. Тогда американцы не пришли. Но сегодня внуки тех, кто выкрикивал этот лозунг, видят их в большом количестве на дороге в Констанцу. А еще они видят геополитические перемены, которые несут с собой США.

Рональд Линден (Ronald H. Linden) — профессор, бывший преподаватель политологии, директор Программы евразийских исследований в Питтсбургском университете.