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Военное обозрение

Польша получит новейшие радары LTDAMS

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон разместил заказ на 360-градусные радары для систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) нижнего уровня Patriot (LTAMDS). Они будут внедрены одновременно в армии США и Польши.

Общая стоимость контракта, подписанного с компанией Raytheon Missiles and Defense, составляет до 2,089 миллиарда долларов США. На момент подписания контракта было присуждено почти 816 миллионов долларов США. Контракт на мелкосерийное производство радара нижнего уровня ПВО и ПРО (LTAMDS) должен быть завершён к ноябрю 2028 года.

Финансирование поступает из двух источников: средств ФМС (из Польши) и бюджета армии США. Это подтверждает, что разрабатываемая для «Патриота» РЛС нового поколения также заказана для Польши и будет поставляться сюда в рамках мелкосерийного производства.

LTAMDS — это совершенно новый радар с тремя настенными антеннами АФАР на основе нитрида галлия: одной большой основной антенной и двумя боковыми антеннами. Это обеспечивает охват по азимуту на 360 градусов и таким образом устраняет главный недостаток нынешней РЛС «Патриот» — возможность наблюдения за воздушным пространством только в одном секторе.

Новый радар LTAMDS обладает гораздо большими возможностями одновременного обнаружения и сопровождения нескольких целей, как аэродинамических (самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и БПЛА), так и баллистических ракет. Недавно также была проверена возможность ведения огня ракетами Standard SM-6 через радар LTAMDS. Более того, он с нуля адаптирован для работы в системе боевого управления IBCS, первым экспортным пользователем которой является Польша.

Польша подписала контракт FMS на закупку радаров LTAMDS в сентябре 2023 года. Контракт является частью второго этапа программы ПВО «Висла» и предполагает поставки с рубежа 2026 и 2027 годов по 2029 год.

На данный момент армия США имеет несколько радаров LTAMDS, построенных в рамках этапа исследований и разработок, и четыре из них запланированы к оперативному использованию. Поэтому Польша будет внедрять серийные радары практически параллельно с армией США.

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Страны
Польша
США
Продукция
Patriot ЗРК
SM-6
Компании
Raytheon
Проекты
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