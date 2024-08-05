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РИА Новости

Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

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Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

Экипажи Су-35С ВКС провели патрулирование над нейтральными водами Черного моря

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило в пятницу утром Минобороны РФ.

"Цель полета - недопущение нарушения Государственной границы Российской Федерации воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами иностранных государств", - говорится в сообщении.

Полеты экипажей ВКС России в нейтральных водах Черного моря выполняются на регулярной основе и в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

"После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлёт. Нашей задачей является патрулирование Черного моря и недопущение нарушения границы. Боевое дежурство несём круглосуточное. Обнаружив воздушную цель, докладываем на пункт управления, где принимают решение об взятии цели на сопровождение или об уничтожении ее", - приводит Минобороны слова летчика Су-35С Павла.

В ведомстве уточнили, что Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++ с изменяемым вектором тяги двигателей.

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Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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