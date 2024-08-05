Результаты работы госкорпорации "Ростех" в 2023 году

30 июля 2024 года состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. На данной встрече Сергей Чемезов представил Президенту Российской Федерации отчёт о результатах работы госкорпорации за 2023 год, а также доложил о её текущей деятельности.

(c) Пресс-служба Президента Российской Федерации

С.Чемезов: Мы подвели итог работы наших предприятий за 2023 год, и традиционно я хотел бы Вам представить наш большой годовой отчёт.

"Ростех" продолжает участвовать в решении национальных задач по укреплению безопасности и обороноспособности нашей страны и промышленной независимости нашего государства.

Несколько цифр, которые я хотел бы Вам показать, рассказать. Это прежде всего консолидированная выручка корпорации, она сегодня у нас увеличилась почти на 34 процента и составила 2840 миллиардов. Мы надеемся, что уже в этом году, в 2024 году, мы перешагнём, преодолеем планку в три триллиона. Чистая прибыль у нас тоже увеличилась, составила 60 100 миллионов. К сожалению, это пока ещё не очень высокая прибыль для такой выручки, которую мы сегодня показываем, но это прежде всего говорит о том, что у нас большой объём контрактов по гособоронзаказу.

Сегодняшняя рентабельность [ГОЗ], к сожалению, не очень высокая, составляет порядка двух процентов. И, кроме того, не все накладные расходы сегодня военная приёмка принимает, поэтому вот этих двух процентов порой и не хватает, для того чтобы закрыть вообще все расходы, которые наши предприятия несут при выполнении гособоронзаказа.

Мы, конечно же, не забываем Ваше поручение об увеличении доли гражданской продукции, мы работаем над этим.

В.Путин: Сколько сейчас в среднем?

С.Чемезов: У нас сегодня, если в абсолютных цифрах, увеличился объём производства гражданской продукции на 5,5 процента и сегодня составляет почти триллион, точнее 993 миллиарда.

В.Путин: На 5,5 процента по сравнению с каким периодом?

С.Чемезов: С 2022 годом.

В.Путин: А в целом сколько сейчас?

С.Чемезов: В абсолютных цифрах 993 миллиарда.

В.Путин: Нет. Если за 100 процентов всё взять, сколько в процентном отношении гражданская продукция составляет?

С.Чемезов: К сожалению, в относительных цифрах мы упали. В 2022 году у нас было 44,5 процента, в 2023 году - 35 процентов. Но, я ещё раз повторяю, в абсолютных цифрах она увеличилась, а в относительных цифрах упала.

Это говорит о том, что объём гособоронзаказа значительно, в разы вырос. Поэтому в процентном соотношении гражданская продукция упала.

В.Путин: Понятно.

С.Чемезов: Объём инвестиций в 2023 году у нас увеличился и составил 527 миллиардов. Это рекордная сумма по сравнению со всеми предыдущими годами. Например, в 2022 году было всего 292 миллиарда. Это говорит о том, что мы сегодня вынуждены расширять производство, проводить модернизацию производства военной техники, вооружения, боеприпасов и так далее. Поэтому основная часть инвестиций идёт на модернизацию и расширение производственных мощностей.

Главная тема отчёта в этом году - это "Ростех" - надёжная опора страны", и раскрывается в четырёх подтемах.

Первая подтема - это защита государственного суверенитета. Как и в предыдущие годы, традиционно у "Ростеха" высокий процент исполнения гособоронзаказа, составляет 99,5 процента. При этом по особо востребованным в зоне СВО образцам исполнение стопроцентное, мы не сорвали ни одного контракта. 80 процентов всей техники, которая сегодня задействована в специальной военной операции, производится на наших предприятиях. Основному заказчику, то есть Министерству обороны, в 2023 году мы поставили новые серийные самолёты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолёты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М "Прорыв". В общем-то, это всё и новая техника, и глубоко модернизированная. И по сравнению с 2022 годом объём производства и капитального ремонта легкобронированной техники увеличился в три раза, а танков - в 3,5 раза. Выпуск выстрелов для танков и боевых машин пехоты - почти в девять раз. Но также в сравнении с 2022 годом в 2023 году объёмы выпуска самоходной артиллерии выросли в десять раз и в десятки раз увеличилось производство боеприпасов.

В 2023 году нам были переданы государственные предприятия - пороховые заводы, но там ситуация весьма сложная, поэтому необходимо провести большую модернизацию, ремонт этих предприятий, техперевооружение, и для этого выделены большие деньги, десятки миллиардов. Нам большую помощь оказывает вице-премьер Марат Хуснуллин, он как раз руководит процессом строительства, под его контролем всё это происходит, и ему огромное спасибо за это.

Помимо непосредственно производства оборонной продукции наши сотрудники предприятий активно участвуют и в ремонте техники, которая находится в зонах СВО и порой даже на поле боя. Сегодня у нас там 250 бригад задействовано, и по численности это порядка 1000 человек.

Традиционно в годовом отчёте выделяем несколько ключевых продуктов. Среди них как уже зарекомендовавшая себя новая техника, так и глубоко модернизированные образцы. Все они отвечают новым вызовам, которые ставит перед нами время и тактика военных действий.

Я несколько примеров хочу привести.

В 2023 году "Ростех" отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий "Мальва". Эта новейшая артустановка отличается мобильностью и может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов.

Также беспилотный летательный аппарат "Куб". Это высокоточный ударный комплекс, он предназначен для поражения удалённых наземных целей. Преимущества этого комплекса: скрытый запуск, высокая точность и бесшумность, в том числе и простота в обращении. В 2022 году мы завершили разработку этого комплекса, и в 2023-м уже полностью шло серийное производство и поставка.

Мы продолжаем работы по адаптации штатных авиационных боеприпасов, таких как уже известные ФАБ-500. Они уже у нас выпускаются и адаптированы к модулю планирования и коррекции. В 2023 году мы восстановили производство ФАБ-1500 и ФАБ-3000, потому что одно время было приостановлено это производство, сейчас мы его восстановили. И уже в этом году, в 2024 году, адаптировали к модулю планирования и коррекции, и первые эти адаптированные бомбы уже сегодня используются на передовой.

БПЛА "Суперкам" - это тоже новая современная версия, она производится как в разведывательной версии, так и в версии "камикадзе". Буквально за пять месяцев мы развернули выпуск этих БПЛА, создали цех площадью более 30 тысяч квадратных метров, и сегодня там активно эти беспилотники производятся, и они сегодня очень хорошо используются в зоне СВО.

Вторая подтема годового отчёта - это защита здоровья. Мы в рамках расширения гражданской продукции активно работаем над производством медицинского оборудования. Сегодня более 150 видов такого оборудования производится на наших предприятиях для различных областей медицины: для кардиологии, офтальмологии, гинекологии, оборудование для перинатальных центров и так далее.

Медицинское приборостроение - это для нас стратегическая отрасль. Мы планируем наращивать нашу долю в этом направлении, ежегодно расширяем номенклатуру этой техники.

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Третьим разделом нашего отчёта является тема технологического суверенитета. На старте, когда мы оценивали масштаб санкций и объём технологического партнёрства, которое мы много лет выстраивали с западными нашими партнёрами, закупали большое количество комплектующих, надеялись, что наше сотрудничество будет продолжаться вечно, но, к сожалению, этого не произошло. Когда встала перед нами задача провести большую работу по импортозамещению, честно говоря, не очень верилось, что мы это сможем сделать. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.

По всему контуру "Ростеха" мы уже импортозаместили десятки тысяч компонентов и изделий.

Яркий пример - "КАМАЗ". Мы на "КАМАЗе" заместили тысячи комплектующих и сейчас успешно закрываем потребности грузовой, специальной, пассажирской техники и так далее.

Несколько примеров. Седельный тягач "КАМАЗ-54901" - флагман нового поколения грузовиков К5, которые мы когда-то создавали вместе с Daimler. С 2023 года начали выпускать эти тягачи уже импортозамещённые.

Также "КАМАЗ-6595" - это первый самосвал линейки К5, в том числе для работ в горных карьерах, и уже в ноябре 2023 года мы также начали серийно выпускать импортозамещённую версию.

И последняя новинка "КАМАЗа" - "КАМАЗ-54902", это тягач для перевозки больших фур. Это низкопольная кабина с одним спальным местом, то есть там для одного водителя, который может, когда необходимо, отдохнуть и потом продолжить свой путь. В этом году, уже в 2024 году, начнём серийно выпускать эти импортозамещённые автомашины.

Помимо гражданской техники мы серьёзно продвинулись в импортозамещении и создании новых образцов специальных транспортных средств, по целому ряду моделей была произведена замена импортных комплектующих на отечественные. Это касалось и корпусов из бронестали, бамперов, пулестойких баков, шин, а также бронированных стёкол.

Наше предприятие "Ремдизель" уже в 2023 году в течение 25 дней завершило разработку специального транспортного средства для безопасной перевозки военнослужащих под названием "Ахмат". В своё время Вы к нам обратились с просьбой создать по просьбе, в свою очередь, Рамзана Кадырова такой автомобиль. Мы такой автомобиль сделали. Первые десять машин мы подарили подразделениям чеченских бойцов. И сегодня уже выпущено более тысячи штук, и очень хорошо на сегодня себя зарекомендовали.

В 2023 году были представлены совершенно новые разработки - специальная транспортная машина "Нерусса", это бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов. Уже начато серийное производство.

С целью сокращения людских потерь разработано полностью дистанционно управляемое роботизированное колёсное средство для доставки боеприпасов, для перевозки раненых, для подвозки квадрокоптеров - в общем, всего, что необходимо. Сейчас идёт апробация в войсках. По результатам апробации мы начнём уже серийно выпускать.

По станкостроению: наш холдинг "Стан" разработал и начал выпускать роботизированный обрабатывающий шлифовальный центр - это многофункциональный шлифовальный станок с числовым программным управлением. Предназначен для алмазного шлифования твёрдосплавных режущих пластин - для изготовления инструмента.

Кроме этого есть гибридный фрезерно-наплавочный обрабатывающий центр, способен быстро и экономично производить и восстанавливать детали любой геометрической формы, используя сочетание технологии прямого лазерного сплавления и станков с ЧПУ.

Что касается двигателестроения, мы уже начали серийно выпускать большую турбину ГТД-110 для тепловых электростанций. Уже первые у нас работали в опытном режиме на Ивановской станции, они уже практически три года там проработали. Всё в порядке, а сейчас уже серийно мы устанавливаем на ТЭС "Ударная" - это в Краснодарском крае, в Тамани, мы ведём строительство этой ТЭС и в ближайшее время уже запустим эту турбину ГТД-110.

Традиционно всегда те турбины, которые закупались у американской "Дженерал Электрик" и у немецкого "Сименс", это где-то 120-130 мегаватт. Поэтому мы такую сделали, 110, которая может заменить иностранные.

Четвёртой важной подтемой является социальная защита наших сотрудников и членов их семей. "Ростех" - это один из крупнейших работодателей, у нас работает более 660 тысяч человек. В 2023 году мы приняли на работу 70 тысяч человек, и в 2024-м где-то примерно такое же количество работников нам необходимо будет принять.

Средняя заработная плата у нас увеличилась на 22 процента, сегодня составила 88,3 тысячи.

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