Спущен на воду ракетный катер "Ступинец" проекта 12418

29 июля 2024 года на ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Рыбинске в Ярославской области состоялся спуск на воду одного из долгостроев отечественного судостроения - большого ракетного катера проекта 12418 с заводским номером 01301. Катер, предназначенный для Каспийской военной флотилии, получил название "Ступинец", в честь списанного в 2023 году из состава флотилии ракетного катера проекта 12441Т с тем же именем.

Спуск на воду на ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" достраивающегося для ВМФ России большого ракетного катера "Ступинец" проекта 12418 с заводским номером 01301. Рыбинск, 29.07.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Напомним, что в апреле 2016 года судостроительный завод "Вымпел" подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации на достройку с модернизацией и ремонтом по проекту 12418 для ВМФ Российской Федерации двух находившихся на заводе недостроенных больших ракетных катеров экспортного проекта 12421 (шифр "Молния") с заводскими номерами 01301 и 01302. По условиям контракта ПАО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург) провело корректировку технического проекта под требования государственного заказчика. Согласно контракту, головной модернизированный ракетный катер с заводским номером 01301 "Вымпел" должен был передать заказчику до 25 ноября 2018 года для службы в составе Черноморского флот, а второй катер с заводским номером 01302 должен был быть сдан к 25 ноября 2019 года для Каспийской флотилии.

Данные два ракетных катера с заводскими номерами 01301 и 01302 были изначально заложены в 1992 году на судостроительном заводе "Вымпел" по экспортному проекту 12421 с противокорабельным ракетным комплексом "Москит-Э". Оба катера предполагались на экспорт, однако заказчики для них так и не были найдены и с середины 1990-х годов оба катера в недостроенном виде (так и не были спущены на воду) так и оставались на заводе.

Головной экспортный ракетный катер проекта 12421 (заводской номер 01300) был достроен на заводе "Вымпел" к 2000 году и передан ВМФ России как Р-32, однако, формально числясь в составе Российского флота, фактически не вводился в боевой состав и пребывал на консервации в связи с попытками продать его куда-нибудь. В конечном счете в августе 2016 года катер Р-32 был на безвозмездной основе передан Египту.

Два остающихся на "Вымпеле" корпуса проекта 12421 в итоге после более 20 лет ржавления было решено достроить для ВМФ России в варианте проекта 12418 с оснащением противокорабельным ракетным комплексом "Уран". Они должны были стать первыми в ВМФ России катерами проекта 12418, который до того строился только на экспорт. Следует отметить, что, по имеющейся информации, главной задачей двух данных ракетных катеров проекта 12418, для которой эти катера и решили достроить, должно быть обеспечение боевой подготовки сил флота с использованием запускаемых с них ракет-мишеней РМ-24 на основе противокорабельной ракеты 3М24 ракетного комплекса "Уран".

Фактически достройка обеих катеров превратилась в очередной долгострой из-за длительной неспособности АО "Звезда" поставить для них маршевые дизельные двигатели серии М-507. В конечном счете, первый катер получил эти двигатели, что и позволило его теперь спустить на воду через 32 года после начала строительства. При этом в связи с боевыми действиями на Черном море головной катер перечислен в состав Каспийской флотилии.

Спуск на воду на ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" достраивающегося для ВМФ России большого ракетного катера "Ступинец" проекта 12418 с заводским номером 01301. Рыбинск, 29.07.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и ПАО "Судостроительный завод "Вымпел"