Китай заявил, что консенсус КНР и Бразилии по Украине поддержали более 110 стран

Пекин указал на необходимость совместных усилий для окончательного решения украинской проблемы политическими методами

ПЕКИН, 2 августа. /ТАСС/. Консенсус Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта получил поддержку со стороны более чем 110 стран. Об этом сообщил МИД КНР.

Как уточняется на сайте китайского внешнеполитического ведомства, в ходе визита в эту латиноамериканскую страну эмиссар правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй обсуждал соответствующие вопросы со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

"Китай и Бразилия совместно опубликовали так называемый консенсус из шести пунктов по продвижению политического урегулирования украинского кризиса. На это заявление положительно отреагировали уже более 110 стран", - приводит МИД КНР слова Ли Хуэя.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин готов укреплять контакты и усилить координацию с бразильской стороной по этому вопросу. Он указал на необходимость совместных усилий для окончательного решения украинской проблемы политическими методами.

По сведениям Министерства иностранных дел КНР, власти Бразилии выразили готовность к взаимодействию с Китаем с целью дальнейшего утверждения "консенсуса из шести пунктов" и создания более подходящих условий для урегулирования кризиса на Украине.

В мае по итогам консультаций главы МИД КНР Ван И с Селсу Аморимом было опубликовано совместное заявление. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. Китай и Бразилия также предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".