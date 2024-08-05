Космонавт рассказал об особенностях вспомогательной компьютерной системы на МКС

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщил, что главная задача этой системы - обеспечение экипажа информационными ресурсами

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вспомогательная компьютерная система (ВКС), входящая в систему управления бортовой аппаратурой на Международной космической станции (МКС), применяется для обеспечения информационными ресурсами и включает средства поддержки работы экипажа во время полета, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"ВКС - это часть системы управления бортовой аппаратурой, которая включает в себя средства поддержки работы экипажа в ходе полета. Главная задача ВКС - обеспечение экипажа информационными ресурсами. В самом начале эксплуатации МКС эту функцию выполняли отдельные "разношерстные" лэптопы, а сейчас - сложная система: сервера, роутеры, Wi-Fi и большое количество лэптопов и планшетов", - рассказал Кононенко.

По его словам, на борту МКС огромная часть работы связана с компьютерной техникой. "Благодаря ВКС космонавты получают из Центра управления полетами детальные планы, инструкции для работы. Также осуществляется передача на Землю результатов экспериментов, видео в прямом эфире при выполнении особо важных работ. На компьютерах поддержки мы используем необходимые для работы программы интерактивного отображения планов (OPTIMIS), положения станции (Сигма), работаем непосредственно с научной и медицинской аппаратурой", - добавил космонавт.

Кононенко уточнил, что также ВКС применяется космонавтами для использования интернета, связи с семьями, работы с электронной почтой, просмотра видео, прослушивания музыки и т. д. "На РС [российском сегменте МКС] располагается около 20 устройств различного назначения: служебные лэптопы, лэптопы для работы по научной программе и поддержки медицинских исследований и экспериментов, лэптопы и планшеты для самостоятельной работы экипажа. Все компьютеры на станции на российском и американском сегментах одной модели - лэптопы HP ZBook", - добавил он.

Космонавт отметил, что все лэптопы МКС подключены к объединенной бортовой сети (JSL), которая объединяет все модули станции. JSL через радиоканалы связана с ЦУПами в Москве и в Хьюстоне, и специалисты могут администрировать JSL с Земли.