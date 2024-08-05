Войска РФ получили партию БМД-4М и БМП-3 с дополнительной защитой

В Ростехе отметили, что машины имеют повышенные характеристики защищенности

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в преддверии Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) поставил в войска партию боевых машин десанта БМД-4М и боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Ростех производит широкую линейку вооружений и специальных средств для воздушно-десантных войск. Например, самоходные минометы 2С41 "Дрок", боевые машины десанта БМД-4М, а также парашютные системы для их десантирования. Сегодня "Курганмашзавод" завершил производство новой партии БМД-4М, оборудованные дополнительной защитой. Техника уже направлена в войска", - привели там слова индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева.

В пресс-службе отметили, что войска получили также партию БМП-3.

Все поставленные машины обладают повышенными характеристиками защищенности и получили штатные комплекты дополнительной защиты в виде броневых и решетчатых экранов. Их поставляют в комплекте с техникой и монтируются в подразделениях, позволяет оперативно транспортировать технику на стандартных грузовых платформах. Допзащита значительно повышает выживаемость техники в бою, подчеркнули в Ростехе.