Игра на вылет: как F-16 повлияют на обстановку на поле боя

Истребители F-16, поставленные на Украину, не окажут влияния на ход специальной военной операции, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. В то же время они не исключили, что ВСУ попытаются любой ценой сбить российский самолет, чтобы получить медийный эффект. В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков в связи с поставкой Украине самолетов отметил, что никакой волшебной таблетки и панацеи у киевского режима нет, он должен отдавать себе в этом отчет.

Истребители F-16, поставленные на Украину, не окажут влияния на ход специальной военной операции, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. В то же время они не исключили, что ВСУ попытаются любой ценой сбить российский самолет, чтобы получить медийный эффект. В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков в связи с поставкой Украине самолетов отметил, что никакой волшебной таблетки и панацеи у киевского режима нет, он должен отдавать себе в этом отчет.

Вознаграждения уже предложены

Поставки Украине F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe: самолеты будут сбиваться и уничтожаться, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Никакой волшебной таблетки и панацеи у киевского режима нет, они должны отдавать себе в этом отчет, подчеркнул он.

Представитель Кремля уточнил, что вознаграждения российским военнослужащим за уничтожение F-16 «уже были предложены».

Информацию о передаче истребителей Киеву подтвердил 1 августа министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — написал он в соцсетях.

Британская газета The Telegraph сообщила, что украинские пилоты совершили первые вылеты на F-16, они использовались в качестве средств ПВО.

10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды приступили к передаче Киеву F-16, и пообещал, что они появятся в небе над Украиной нынешним летом.

Не окажут влияния

F-16 — современный многоцелевой самолет, который может использоваться как для нанесения ударов по наземным целям, так и в качестве истребителя, но он будет работать с ограничениями, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Самолет для использования Вооруженными силами Украины должен иметь хорошую, разветвленную сеть аэродромов, — пояснил он. — Это не соответствует действительности. ВС РФ нанесли удары по аэродромам, и их сеть в настоящее время на 70–80% выведена из строя. Сейчас наши вооруженные силы ежедневно отслеживают состояние аэродромной сети и периодически наносят удары, чтобы они не использовались для взлета самолетов в интересах ВСУ. Страны НАТО вынуждены эти самолеты усиленно маскировать и прятать. Территории Украины недостаточно, чтобы их умело скрыть от нашей разведки. При обнаружении они будут уничтожены высокоточным оружием до взлета в воздух.

Эксперт отметил, что F-16 не смогут изменить ситуацию на поле боя тоже и их постигнет та же участь, что и хваленые танки «Абрамс». При этом российская система ПВО многогранная и эшелонированная. Любой летательный аппарат, который появится в зоне ее действия, будет уничтожен. F-16 не обладает такими характеристиками, которые были бы не по силам нашей ПВО, заключил Айтеч Бижев.

— Сейчас мало информации, чтобы оценить украинскую группировку F-16, — рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко. — Она расплывчата и противоречива. Например, говорят о 10 самолетах — это эскадрилья и даже меньше. Есть вопросы, с каких аэродромов они будут летать. Были сообщения, что они якобы поднимались с аэродромов Украины. Но и здесь ясности нет. Однозначно можно сказать, что эти самолеты в тех небольших количествах, которые заявляются, сейчас не представляют ничего серьезного из себя. Наши истребители лучше — те же Су-35. Дальность поражения ракет наших истребителей превосходит те, которые обещали американцы поставить Украине. При работе по наземным целям F-16 будут входить в зону ответственности наших систем ПВО, которые стоят вдоль линии соприкосновения. При действиях из засад им всё равно надо будет подниматься в воздух, набирать высоту. Тут они будут видны нашим РЛС. По этим причинам на ход СВО влияния они не окажут.

30 июля командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что передача истребителей не станет внезапно решающим фактором, при котором ВСУ, получив F-16, обеспечат себе превосходство в воздухе. «И дело тут не в том, что это Украина, а в том, насколько хороши интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые будут им противостоять», — сказал он. По словам американского генерала, передачу F-16 стоит воспринимать в качестве «шага в правильном направлении» для украинской армии по аналогии с поставками танков и других вооружений.

Противостояние в воздухе

Возможность использования F-16 вблизи линии фронта исключал главком ВСУ Александр Сырский. В интервью The Guardian от 24 июля он заявил, что истребители укрепят ПВО Украины и позволят более эффективно защищаться от российских крылатых ракет, однако им нельзя будет подлетать ближе чем на 40 км к линии фронта, чтобы не быть сбитыми.

В то же время военный эксперт Дмитрий Болтенков предположил, что Украина будет пытаться сбить российский самолет, не считаясь с потерями, — чтобы достичь медийного успеха.

— У ВВС Украины нет ни одной подтвержденной воздушной победы над нашими ВКС, — отметил он. — Их пропаганда, конечно, создала мифического «призрака Киева», насчитала ему тысячу пятьсот побед и вроде уже его и похоронила. Но факт есть факт. Можно предположить, что Украина постарается любой ценой одержать воздушную победу с помощью истребителя F-16 над нашим самолетом. И все усилия они приложат к этому. Это может быть и выманивание наших истребителей на подставленную мишень с атакой из засады, и рейд на нашу территорию, и много других вариантов. Результат им нужен один — наш сбитый самолет и подтверждающая это картинка.

Ранее «Известия» проводили подробное сравнение F-16 с российскими самолетами по боевым возможностям: на большой дальности ракеты Р-37М, которыми вооружены российские истребители, могут поражать F-16 на дистанции до 300 км против радиуса работы американских ракет AMRAAM в 120 км. А в ближнем воздушном бою с маневренными и имеющими большой запас ракет малой дальности самолетами «Су» американским F-16 бороться будет крайне сложно.

При этом F-16 нельзя даже сравнивать по боевым возможностям с российским Су-35С, которых сегодня в составе ВКС России более 100 единиц. Сейчас по возможностям в воздушном бою он является одним из самых совершенных в мире. Исходя из сравнения боевых возможностей самолетов, можно предположить, что F-16, скорее всего, будут избегать воздушных боев и, видимо, будут использоваться в интересах ПВО в глубине украинской территории и как пусковые платформы западных крылатых ракет воздушного базирования.