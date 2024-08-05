Войти
bmpd.livejournal.com

Еще два новых пакета американской военной помощи Украине

135
0
0

Министерство обороны США объявило о выделении 29 июля 2024 года сразу двух пакетов военной помощи Украине. Первый из них в объеме до 200 млн долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 62-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины с подкрыльевым пилоном BRU-61/A с двумя подвешенными американскими малогабаритными высокоточными управляемыми авиационными бомбами Boeing GBU-39/B SDB. C двумя пилонами BRU-61/A самолёт МиГ-29 может таким образом нести до восьми управляемых бомб SDB (с) социальные сети

Второй пакет военной помощи Украине объемом 1,5 млрд долл одновременно выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности. В связи с тем, что это вооружение и имущество должно быть еще законтрактовано, а затем изготовлено, то основная его часть в теории должна была быть поставлена Украине через достаточно длительное время.

Согласно пресс-релизу, в состав новых пакетов военной помощи Украине вошли (без разбивки по линии PDA или USAI):

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса NASAMS;

- зенитные управляемые ракеты средней и малой дальности неуказываемых типов;

- старые корабельные зенитные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow [видимо, для оснащения модернизируемых ЗРК серии "Бук" в рамках программы FrankenSAM];

- средства радиоэлектронной борьбы;

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- 120-мм минометные мины,

- высокоточное авиационное вооружение;

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- стрелковое оружие;

- подрывные заряды и подрывное имущество и взрывчатые вещества,

- средства защищенной радиосвязи;

- предоставление коммерческих спутниковых снимков;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Javelin ПТРК
NASAMS
Компании
Boeing
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 00:08
  • 3116
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 21:19
  • 184
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 04.08 18:37
  • 564
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.08 17:58
  • 293
Космонавтика Илона Маска
  • 04.08 03:07
  • 2
Зачем России нужна Индонезия
  • 03.08 21:44
  • 0
Ответ на "Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для..."
  • 03.08 18:51
  • 0
Ответ на "Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения"
  • 03.08 18:07
  • 10
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 03.08 13:46
  • 1
Военный эксперт о ситуации на Украине: "Мирные переговоры — это чистая спекуляция дипломатов за кружкой пива" (Der Tagesspiegel, Германия)
  • 03.08 13:45
  • 1
Суд в Москве арестовал гендиректора "Военторга" Павлова по делу о мошенничестве
  • 03.08 11:53
  • 469
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 03.08 11:41
  • 71
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 03.08 11:00
  • 14
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.08 01:02
  • 0
Ответ на пару статей а общую тему противодействия украинским F-16
  • 02.08 19:17
  • 0
Ответ на "Тихановская: прощай Вильнюс или «возвращайтесь домой, белорусские свиньи»"