Еще два новых пакета американской военной помощи Украине

Министерство обороны США объявило о выделении 29 июля 2024 года сразу двух пакетов военной помощи Украине. Первый из них в объеме до 200 млн долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 62-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины с подкрыльевым пилоном BRU-61/A с двумя подвешенными американскими малогабаритными высокоточными управляемыми авиационными бомбами Boeing GBU-39/B SDB. C двумя пилонами BRU-61/A самолёт МиГ-29 может таким образом нести до восьми управляемых бомб SDB (с) социальные сети

Второй пакет военной помощи Украине объемом 1,5 млрд долл одновременно выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности. В связи с тем, что это вооружение и имущество должно быть еще законтрактовано, а затем изготовлено, то основная его часть в теории должна была быть поставлена Украине через достаточно длительное время.

Согласно пресс-релизу, в состав новых пакетов военной помощи Украине вошли (без разбивки по линии PDA или USAI):

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса NASAMS;

- зенитные управляемые ракеты средней и малой дальности неуказываемых типов;

- старые корабельные зенитные управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow [видимо, для оснащения модернизируемых ЗРК серии "Бук" в рамках программы FrankenSAM];

- средства радиоэлектронной борьбы;

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- 120-мм минометные мины,

- высокоточное авиационное вооружение;

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- стрелковое оружие;

- подрывные заряды и подрывное имущество и взрывчатые вещества,

- средства защищенной радиосвязи;

- предоставление коммерческих спутниковых снимков;

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее.