Зачем России нужна Индонезия.

Президент Владимир Путин провел переговоры с избранным лидером Индонезии и министром обороны этой страны Прабово Субианто. Москва и Джакарта заинтересованы друг в друге не только как в экономических партнерах. Особые отношения с индонезийцами нужны России также для того, чтобы избежать критической зависимости от Китая.

Для России Индонезия имеет как региональное, так и глобальное значение. Во-первых, Индонезия – это один из лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщества из 10 быстрорастущих стран, пытающихся занимать взвешенную позицию в мировой политике и концентрироваться на собственном экономическом развитии.

Во-вторых, Индонезия – это крупнейшая мусульманская страна и один из лидеров глобального движения неприсоединения. Джакарта пытается сохранять хорошие отношения и с Вашингтоном, и с Москвой, и с Пекином, куда Прабово Субианто – после 20 октября президент Индонезии, а пока еще только министр обороны – тоже недавно летал. США, ранее считавшие индонезийцев относительно союзной нацией, явно ревнуют.

Визит избранного президента Индонезии в российскую столицу "является последним примером успешной политики Путина по противодействию той изоляции, которую США и их союзники ввели против России", сокрушается издание Bloomberg.

Наконец, в-третьих, Индонезия – это страна, у которой большая история хорошего и плодотворного сотрудничества с Россией. "Сегодня, если вы приедете в Джакарту, вы увидите, что крупные объекты инфраструктуры – многие из них – были построены именно Советским Союзом: наше здание парламента, национальный стадион, например, наша первая крупная автомобильная дорога, а также большое количество мостов в разных уголках Индонезии", – напомнил сам Прабово Субианто на встрече с Владимиром Путиным.

По всей видимости, в том числе и поэтому двум странам комфортно развивать экономическое сотрудничество. "Несмотря на пандемию и на все события, которые происходят вокруг России, и связанные с ней ограничения, все-таки у нас растет товарооборот – за последние годы он вырос в два раза", – заявил президент России.

Сейчас Москва и Джакарта находятся на пороге подписания важных соглашений, переговоры о которых идут с декабря 2022 года.

"Подготовленный уже фактически к подписанию договор о зоне свободной торговли между ЕврАзЭС и Индонезией тоже сыграет очень положительную роль, заметную роль в развитии наших торгово-экономических связей. Рынок ЕврАзЭС достаточно большой, емкий. Рынок Индонезии – страны с почти 300-миллионным населением – тоже представляет большой интерес для России", – подчеркивает Владимир Путин.

Здесь наиболее важны два аспекта. Прежде всего Индонезия заключает договор о свободной торговле не с РФ, а с ЕАЭС, тем самым подтверждая субъектность этого объединения. А это то, что долго отказывались признавать бывшие европейские партнеры Москвы.

Через Индонезию Россия получает еще один (наряду с вьетнамским) выход к рынку АСЕАН. А это для Москвы очень важно, в том числе для того, чтобы "поворот на восток" не превращался в "поворот к Китаю". Как в экономическом плане, так и в политическом, Москва пытается диверсифицировать свои контакты в Юго-Восточной Азии.

В свою очередь, Джакарта желает получать от Москвы то, что уже получают другие: нефть (бурное экономическое развитие и прочие факторы в нулевые годы превратили ее из экспортера нефти в импортера), технологии мирного атома и оружие.

"Раньше, в 2022-2023 годах индонезийцы боялись покупать нашу нефть, считая ее токсичной.

Однако теперь они смотрят на другие страны, которые спокойно покупают российское черное золото и зарабатывают на скидках, и тоже так хотят сделать. Они стремятся купить пробную небольшую партию, чтобы опробовать механизм расчетов", – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Интерес Индонезии к продукции Росатома тоже очевиден. Российская компания является лидером отрасли по сочетанию "цена/технологии/надежность", а Индонезия – особенно если она продолжит развиваться бурными темпами – не сможет обойтись без АЭС.

"Мы обсуждали малые модульные реакторы, а также крупные реакторы", – Прабово Субианто сам упомянул о переговорах с Росатомом на встрече с Владимиром Путиным.

Наконец, обострение противоречий в Азии (особенно из-за стремления США создать в регионе систему сдерживания Китая) вынуждает страны АСЕАН вооружаться. Индонезия (как и Малайзия, и Вьетнам) заинтересована в покупке российских самолетов и иного вооружения, успешно показавшего себя в ходе СВО.

По всей видимости, об этом индонезийский пока еще министр обороны говорил в ходе своей встречи со своим российским коллегой Андреем Белоусовым.

Заинтересован Субианто и в дипломатическом сотрудничестве. Он хочет поучаствовать в посреднической активности в рамках украинского конфликта. Ранее, будучи одним из лидеров движения неприсоединения, он даже предлагал свой мирный план, основанный на прекращении огня и введении демилитаризованной зоны.

Субианто понимает, что переговоры вокруг Украины станут тем форматом, в котором будут обсуждаться новые правила игры в многополярном мире. Вслед за Индией, Китаем, Турцией, саудитами он очень хочет застолбить место за "столом истории".

Москва, собственно, не против: российские официальные представители отмечают "растущую роль" Индонезии в процессе дипломатического урегулирования. У России нет противоречий и конфликтов с Джакартой, значит, нет и причин отказывать ей в возможности заработать бонусы на миротворческой деятельности.

Геворг Мирзаян,

доцент Финансового университета