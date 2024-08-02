Войти
Военное обозрение

В Турции спущен на воду второй корвет «гетман Иван Выговский» для ВМС Украины

274
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Турции состоялся спуск на воду второго построенного для ВМС Украины корвета типа Ada, получивший название "гетман Иван Выговский" (F-212). Церемония прошла на турецкой судостроительной верфи RMK Marine в Стамбуле.

Турки фактически достроили второй корвет для украинского флота, первый "гетман Иван Мазепа" был спущен на воду 2 октября 2022 года и на данный момент проходит необходимые испытания. На церемонии спуска второго "герман Иван Выговский" присутствовала украинская делегация во главые с женой Зеленского. Сам он поприсутствовать не смог, потому что продолжал раздавать интервью иностранным изданиям. Конечно, церемония не обошлась без министра обороны Украины Рустема Умерова и главкома ВМСУ Алексея Неижпапы.

Спущенный на воду корвет будет достраиваться. После прохождения всех необходимых испытаний корабль будет "отстаивать независимость и территориальную целостность" Украины. По крайней мере, так заявлялось.

Водоизмещение корабля составляет 2300 тонн, длина 99,56 м, ширина 14,4 м, осадка 3,89 м. Максимальная скорость 29 узлов, экономичная - 15 узлов, дальность плавания 3500 морских миль экономичным ходом. Корвет оснащен радарами системы управления огнем Thales Sting EO MK2, системами спутниковой связи от Aselsan, системами радиоэлектронной борьбы ARES-2n и системами постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC. Кроме того, корвет имеет тактический навигационный радар ALPER, а для обнаружения воздушных целей установлен 3D-радар SMART-S MK2. По вооружению точной информации нет, но ранее сообщалось, что он должен получить ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Aselsan
Leonardo
Thales
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 09:54
  • 3077
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 03:48
  • 558
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.08 01:30
  • 0
Ответ на "Израиль и Польша – поджигатели войны"
  • 02.08 00:43
  • 0
Ответ на "Украина хочет мира: с чего бы вдруг?"
  • 01.08 18:43
  • 178
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.08 18:10
  • 10
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.08 15:07
  • 0
Израиль и Польша – поджигатели войны
  • 01.08 15:06
  • 0
Украина хочет мира: с чего бы вдруг?
  • 01.08 14:04
  • 43
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов