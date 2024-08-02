В Турции спущен на воду второй корвет «гетман Иван Выговский» для ВМС Украины

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В Турции состоялся спуск на воду второго построенного для ВМС Украины корвета типа Ada, получивший название "гетман Иван Выговский" (F-212). Церемония прошла на турецкой судостроительной верфи RMK Marine в Стамбуле.

Турки фактически достроили второй корвет для украинского флота, первый "гетман Иван Мазепа" был спущен на воду 2 октября 2022 года и на данный момент проходит необходимые испытания. На церемонии спуска второго "герман Иван Выговский" присутствовала украинская делегация во главые с женой Зеленского. Сам он поприсутствовать не смог, потому что продолжал раздавать интервью иностранным изданиям. Конечно, церемония не обошлась без министра обороны Украины Рустема Умерова и главкома ВМСУ Алексея Неижпапы.

Спущенный на воду корвет будет достраиваться. После прохождения всех необходимых испытаний корабль будет "отстаивать независимость и территориальную целостность" Украины. По крайней мере, так заявлялось.

Водоизмещение корабля составляет 2300 тонн, длина 99,56 м, ширина 14,4 м, осадка 3,89 м. Максимальная скорость 29 узлов, экономичная - 15 узлов, дальность плавания 3500 морских миль экономичным ходом. Корвет оснащен радарами системы управления огнем Thales Sting EO MK2, системами спутниковой связи от Aselsan, системами радиоэлектронной борьбы ARES-2n и системами постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC. Кроме того, корвет имеет тактический навигационный радар ALPER, а для обнаружения воздушных целей установлен 3D-радар SMART-S MK2. По вооружению точной информации нет, но ранее сообщалось, что он должен получить ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.