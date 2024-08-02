«Туман войны очень кстати». Украина получила F-16 и даже начала их использовать

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кро (слева направо) перед истребителем F-16 на военном аэродроме Мельсбрук в Брюсселе, 2024 год.

The Telegraph: истребители F-16 совершили первые боевые вылеты на Украине

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался комментировать информацию о получении первой партии истребителей F-16. Он заявил, что для Киева это "фактор выживания", а "туман войны" будет "очень кстати" в этом вопросе. О том, что F-16 уже прибыли на Украину, сообщило агентство Bloomberg. СМИ также выяснили, что пока Киев получил шесть истребителей от Нидерландов. Они уже совершили первые боевые вылеты.

Киев не собирается официально подтверждать поступление истребителей F-16. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

«Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», - заявил Подоляк.

Он также отметил, что в вопросе о поставках F-16 "туман войны" будет "очень кстати".

Кроме этого, советник офиса Зеленского подчеркнул, что союзники Киева тоже пока не делали подобных заявлений. Ранее информацию о прибытии на Украину F-16 также отказался подтвердить координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Журналистам, которые задали этот вопрос, он посоветовал обратиться к украинской стороне.

При этом Кирби заявил, что Украина начнет применять истребители до конца лета, и у США «нет причин сомневаться в этом».

Несмотря на то, что Киев и Вашингтон отказалась от комментариев по поводу F-16, их прибытие на Украину подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», - написал дипломат в соцсети X.

Сколько F-16 получила Украина?

О том, что Украина уже получила первую партию F-16, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Они рассказали, что крайний срок передачи самолетов был назначен на конец июля и не был нарушен. При этом, по данным источников, количество переданных истребителей невелико. Представители минобороны США и Украины отказались комментировать эту информацию.

The Times выяснила , что истребители, полученные Киевом, были переданы Нидерландами. В первую партию вошли шесть самолетов, сообщили собеседники газеты.

По их данным, вскоре на Украину также прибудут F-16 из Дании.

The Washington Post ранее писала, что всего Киеву было обещано около 80 истребителей, передать которые должны Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Однако поставки, по данным газеты, растянутся на годы, и до конца 2024-го Киев получит не больше 20 самолетов.

Как сообщало издание, к концу лета завершат обучение и будут способны летать на F-16 только шесть пилотов. Собеседники Bloomberg сомневались, что Киев сможет сразу начать применять поставленные ему истребители. В том числе потому, что на Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак. Кроме того, пока украинские летчики тренировались за рубежом, ситуация на поле боя изменилась, и обе стороны конфликта «все больше полагаются на дешевые беспилотники».

F-16 засняли во Львове

Однако, несмотря на опасения экспертов, истребители F-16 уже совершили первые боевые вылеты на Украине. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.

По данным издания, Киев применил самолеты в качестве средств противовоздушной обороны. Представитель Воздушных сил ВСУ не стал этого отрицать, отметила газета.

Кроме этого, один из переданных истребителей уже засняли на Украине. Фотографию F-16, сделанную во Львове, ночью 1 августа опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Когда конкретно был сделан снимок - не уточняется, однако на фото видно, что самолет был запечатлен над украинским городом в дневное время.

Ева Вишневская