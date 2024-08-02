Войти
Ростех

Цифровая система «Азимута» обеспечила полеты дронов на «Архипелаге 2024»

283
0
0
Источник изображения: Правительство России

Компания «Азимут» Госкорпорации Ростех приняла участие в научно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024», посвященном развитию беспилотной авиации. Мероприятие проходило на территории Сахалинской области и собрало более 3000 участников. Цифровая платформа «Юпитер» производства «Азимута» обеспечила полеты дронов в рамках летной программы.

Платформа «Юпитер», установленная в центре управления полетами, передавала информацию о воздушной обстановке, а также позволяла идентифицировать нарушителей, выполняющих полеты без согласования. Таким образом, «Юпитер» выполнял роль центрального информационного ядра Системы организации эксплуатации (СОЭ) БАС, продемонстрированной совместно компаниями «Аэролинк» и «Азимут». Внедрение СОЭ БАС позволит существенно снизить стоимость эксплуатации беспилотников и обеспечить безопасность полетов в регионах. Еще одна установка размещалась в демонстрационном ангаре и была доступна посетителям «Архипелага».

«Важной задачей была интеграция «Юпитера» со всеми системами и платформами, а также представление в них информации, собранной от всех сенсоров и источников различных производителей: ЦКБА, АО «ГЛОНАСС», АО «Навигатор», «Аэролинк», «Аэроскрипт», GoodWAN, Обуховский завод, СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, АО «Беспилотные системы и др.», — рассказал заместитель генерального директора АО «Азимут» Виктор Соломенцев.

В ходе мероприятия участники отработали сценарий по автоматическому деконфликтингу, продемонстрировали возможность подачи команд на борт дрона, выполняющего автономный полет, посредством выделенной радиолинии от цифровой платформы и протестировали алгоритм уклонения дрона от столкновения.

Кроме того, в ходе «Архипелага» компании «Азимут» и «ГЛОНАСС» подвисали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество предусматривает совместные работы по интеграции платформы авиационного мониторинга на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Юпитера» для безопасной интеграции беспилотников в национальное воздушное пространство России. «Азимут» и «ГЛОНАСС» будут также совместно тестировать технологические решения в рамках реализации поручения президента Российской Федерации о включении в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» мероприятий, направленных на создание правового регулирования, организацию гибридной сети связи с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Обуховский завод
Ростех
ЦКБА
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 09:54
  • 3077
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 03:48
  • 558
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.08 01:30
  • 0
Ответ на "Израиль и Польша – поджигатели войны"
  • 02.08 00:43
  • 0
Ответ на "Украина хочет мира: с чего бы вдруг?"
  • 01.08 18:43
  • 178
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.08 18:10
  • 10
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.08 15:07
  • 0
Израиль и Польша – поджигатели войны
  • 01.08 15:06
  • 0
Украина хочет мира: с чего бы вдруг?
  • 01.08 14:04
  • 43
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов