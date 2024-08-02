Цифровая система «Азимута» обеспечила полеты дронов на «Архипелаге 2024»

Компания «Азимут» Госкорпорации Ростех приняла участие в научно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024», посвященном развитию беспилотной авиации. Мероприятие проходило на территории Сахалинской области и собрало более 3000 участников. Цифровая платформа «Юпитер» производства «Азимута» обеспечила полеты дронов в рамках летной программы.

Платформа «Юпитер», установленная в центре управления полетами, передавала информацию о воздушной обстановке, а также позволяла идентифицировать нарушителей, выполняющих полеты без согласования. Таким образом, «Юпитер» выполнял роль центрального информационного ядра Системы организации эксплуатации (СОЭ) БАС, продемонстрированной совместно компаниями «Аэролинк» и «Азимут». Внедрение СОЭ БАС позволит существенно снизить стоимость эксплуатации беспилотников и обеспечить безопасность полетов в регионах. Еще одна установка размещалась в демонстрационном ангаре и была доступна посетителям «Архипелага».

«Важной задачей была интеграция «Юпитера» со всеми системами и платформами, а также представление в них информации, собранной от всех сенсоров и источников различных производителей: ЦКБА, АО «ГЛОНАСС», АО «Навигатор», «Аэролинк», «Аэроскрипт», GoodWAN, Обуховский завод, СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, АО «Беспилотные системы и др.», — рассказал заместитель генерального директора АО «Азимут» Виктор Соломенцев.

В ходе мероприятия участники отработали сценарий по автоматическому деконфликтингу, продемонстрировали возможность подачи команд на борт дрона, выполняющего автономный полет, посредством выделенной радиолинии от цифровой платформы и протестировали алгоритм уклонения дрона от столкновения.

Кроме того, в ходе «Архипелага» компании «Азимут» и «ГЛОНАСС» подвисали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество предусматривает совместные работы по интеграции платформы авиационного мониторинга на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «Юпитера» для безопасной интеграции беспилотников в национальное воздушное пространство России. «Азимут» и «ГЛОНАСС» будут также совместно тестировать технологические решения в рамках реализации поручения президента Российской Федерации о включении в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» мероприятий, направленных на создание правового регулирования, организацию гибридной сети связи с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС».