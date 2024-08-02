Войти
Военное обозрение

Президент Турции назвал Израиль угрозой ближневосточному региону и всему человечеству

260
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган резко осудил действия Израиля, назвав еврейское государство угрозой для всего ближневосточного региона и человечества в целом. Данное заявление турецкий лидер сделал в ходе телефонной беседы с Папой Римским Франциском, о чем говорится в сообщении его администрации.

Напомним, что в конце прошлого месяца израильская армия в ходе воздушной атаки по столице Ливана Бейруту ликвидировала одного из лидеров «Хизбаллы» Фуада Шукра. В то же время, уже в ночь на 31 июля в Иране был убит глава ХАМАСА Исмаил Хания. Несмотря на то, что в еврейском государстве отказались брать ответственность за ликвидацию лидера палестинского движения, в Иране, где он был убит, обвинили в этом именно Израиль, пообещав возмездие.

Со слов Эрдогана, то, что сегодня делает ЦАХАЛ в Газе – это ничто иное, как геноцид палестинского населения. При этом действия израильских властей происходят под «дипломатическим и экономическим зонтом», предоставленным им некоторыми странами.

В свою очередь, последние события с убийствами лидеров «Хизбаллы» и ХАМАС турецкий президент назвал свидетельством того, что Израиль сегодня представляет угрозу для всего ближневосточного региона и человечества в целом. При этом, по мнению Эрдогана, уже сейчас необходимо принять экстренные меры, чтобы спасти христиан и мусульман, проживающих в Палестине.

Президент Турции в ходе своей беседы с понтификом выразил надежду, что Франциск сможет повлиять на страны, поддерживающие Израиль, чтобы прекратить эскалацию в регионе и, наконец, добиться устойчивого мира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Турция
Франция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 09:54
  • 3077
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 03:48
  • 558
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.08 01:30
  • 0
Ответ на "Израиль и Польша – поджигатели войны"
  • 02.08 00:43
  • 0
Ответ на "Украина хочет мира: с чего бы вдруг?"
  • 01.08 18:43
  • 178
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.08 18:10
  • 10
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.08 15:07
  • 0
Израиль и Польша – поджигатели войны
  • 01.08 15:06
  • 0
Украина хочет мира: с чего бы вдруг?
  • 01.08 14:04
  • 43
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов