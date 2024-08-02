Президент Турции назвал Израиль угрозой ближневосточному региону и всему человечеству

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Президент Турции Реджеп Эрдоган резко осудил действия Израиля, назвав еврейское государство угрозой для всего ближневосточного региона и человечества в целом. Данное заявление турецкий лидер сделал в ходе телефонной беседы с Папой Римским Франциском, о чем говорится в сообщении его администрации.

Напомним, что в конце прошлого месяца израильская армия в ходе воздушной атаки по столице Ливана Бейруту ликвидировала одного из лидеров «Хизбаллы» Фуада Шукра. В то же время, уже в ночь на 31 июля в Иране был убит глава ХАМАСА Исмаил Хания. Несмотря на то, что в еврейском государстве отказались брать ответственность за ликвидацию лидера палестинского движения, в Иране, где он был убит, обвинили в этом именно Израиль, пообещав возмездие.

Со слов Эрдогана, то, что сегодня делает ЦАХАЛ в Газе – это ничто иное, как геноцид палестинского населения. При этом действия израильских властей происходят под «дипломатическим и экономическим зонтом», предоставленным им некоторыми странами.

В свою очередь, последние события с убийствами лидеров «Хизбаллы» и ХАМАС турецкий президент назвал свидетельством того, что Израиль сегодня представляет угрозу для всего ближневосточного региона и человечества в целом. При этом, по мнению Эрдогана, уже сейчас необходимо принять экстренные меры, чтобы спасти христиан и мусульман, проживающих в Палестине.

Президент Турции в ходе своей беседы с понтификом выразил надежду, что Франциск сможет повлиять на страны, поддерживающие Израиль, чтобы прекратить эскалацию в регионе и, наконец, добиться устойчивого мира.