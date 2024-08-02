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ТАСС

За время СВО в Чечне на базе университета спецназа прошли подготовку 18,6 тыс. бойцов

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Российский университет спецназа в Гудермесе
Российский университет спецназа в Гудермесе.
Источник изображения: © Илья Питалев

Глава республики Рамзан Кадыров отметил, что специально для этой категории бойцов были разработаны и успешно внедрены в программу курсы ускоренной боевой подготовки

ГРОЗНЫЙ, 1 августа. /ТАСС/. Более 18,6 тыс. бойцов прошли подготовку и обучение на базе Российского университета спецназа (РУС) в Чечне за время проведения СВО, сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Мировую славу РУС обрел с началом специальной военной операции. За время боевых действий здесь прошли обучение 18,6 тыс. добровольцев. Специально для данной категории бойцов были разработаны и успешно внедрены в программу курсы ускоренной боевой подготовки. Это огромный вклад в дело защиты нашего Отечества", - написал Кадыров.

Он отметил, что со дня основания университета исполнилось 11 лет и за годы своей деятельности РУС реализовал множество программ, направленных на всестороннее развитие бойцов и подготовку кадров высшей квалификации.

"Безусловно, РУС - это уникальная площадка для подготовки бойцов силовых подразделений и военнослужащих. Университет формирует настоящих профессионалов военного дела, способных эффективно решать задачи в условиях повышенной сложности. Отдельного внимания заслуживают и условия, созданные на территории университета. Современные учебные классы, специализированные тренажерные залы и полигоны для практических занятий делают обучение максимально эффективным", - добавил глава региона.

Российский университет спецназа им. В. В. Путина располагается в Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. С начала СВО на его базе прошли подготовку более 17 тыс. добровольцев. 

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