РФ планирует поднять в Совбезе ООН тему поставок самолетов F-16 на Украину

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что в этом вопросе нет срочности

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Россия планирует в августе поднять в Совете Безопасности (СБ) ООН тему поставок западных самолетов F-16 на Украину. Об этом заявил на брифинге первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Я думаю, что да, мы в августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что здесь информация поступает и уточняется каждый день, и к нему надо тоже хорошо подготовиться", - сказал дипломат, отвечая на вопрос планирует ли Россия в ближайшее время инициировать заседание в СБ ООН по теме возможного оснащения Украины самолетами F16.

"Плюс мы традиционно отвечаем на запрос заседания по Украине западными странами, но сюрпризов здесь, я думаю, не будет. Они запросят заседание, и мы на него ответим, и обязательно мы эту тему поднимем", - добавил Полянский.