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ТАСС

Китай успешно запустил спутник для предоставления интернет-услуг

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Старт осуществили с космодрома Сичан, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. КНР успешно осуществила запуск высокоорбитального спутника для предоставления интернет-услуг. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в WeChat, старт был осуществлен в 21:14 по пекинскому времени (16:14 мск) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты CZ-3B ("Чанчжэн-3-би"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 529-й пуск.

CZ-3B (при запуске была использована модель CZ-3B/E) - трехступенчатая ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 т полезного груза (на геостационарную переходную орбиту - 5,5 т).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100. 

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CASC
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