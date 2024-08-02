ВС РФ апробируют комплексы "Соболятник" и "Сова" для выявления бронированных целей

Они прошли испытания на полигонах, отметили в Минобороны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Роботизированные комплексы для выявления бронированных целей "Соболятник" и "Сова" прошли испытания на полигонах, идет апробация в боевых условиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"По окончании торжественного мероприятия заместитель главы военного ведомства [Андрей Булыга] ознакомился с развернутой выставкой перспективных образцов вооружения и военной техники, на которой ему представили роботизированные комплексы "Соболятник" и "Сова". Данные комплексы способны выявлять движущиеся и неподвижные бронированные и легкобронированные наземные цели, позволяют выполнять боевые задачи на удалении без привлечения личного состава", - заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что изделия уже прошли испытания на полигонах Минобороны России. "В настоящее время проводится их военно-техническая и опытно-войсковая апробация в боевых условиях", - подчеркнули в ведомстве.