В США раскрыли, где будут базироваться украинские F-16. Они могут быть крайне уязвимы при одном условии

Военный эксперт Ньюдик заявил, что F-16 для Украины будут базироваться в Европе

Большая часть истребителей F-16, которые западные страны передали Киеву, будет базироваться в Европе. Обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик убежден, что лишь небольшое число самолетов будет рассредоточено по Украине.

Ньюдик обратил внимание на снимок истребителя, который заметили во Львовской области. Он уверен, что опубликованное в сети фото является подлинным. «Также была как минимум одна фотография, на которой, как утверждается, изображен F-16 над Украиной (...). Есть неподтвержденные сообщения, что эта фотография также была сделана во Львове», — пишет автор.

Обозреватель уверен, что большая часть F-16, а также вспомогательный персонал для их обслуживания будут находиться за пределами страны. В частности, некоторые самолеты будут использоваться для обучения, в то время как еще больше планеров будут обеспечивать стратегический резерв, поддерживаемый в готовности в союзных странах Европы.

«Таким образом, самолеты, участвующие в боевых действиях, также могут быть выведены с Украины и, вероятно, могут пройти обстоятельное техобслуживание за пределами страны», — заявил Ньюдик, напомнив, что всего украинская сторона получит около 85 истребителей F-16, поставщиками которых выступят Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

При этом Ньюдик указал на реальную угрозу, которую Россия представляет для переданных Украине истребителей. По его словам, F-16 могут быть крайне уязвимы, пока они стоят на аэродромах на украинской территории.

В Кремле оценили влияние поставок ВСУ F-16 на ход СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что поставки истребителей Киеву не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронтe, так как самолеты будут сбиваться и уничтожаться.

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Песков напомнил, что за уничтожение F-16 военнослужащим уже были предложены вознаграждения.

Украинские пилоты совершили первый боевой вылет на F-16

По данным Bloomberg, первая партия истребителей американского производства прибыла на территорию республики 31 июля. Западные партнеры уложились в заранее оговоренные сроки поставок. По словам собеседников агентства, количество переданных в первой партии самолетов небольшое, однако точную цифру источники не назвали.

1 августа газета The Telegraph сообщила, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили первые боевые вылеты на западных истребителях F-16. Самолеты использовались в качестве средств противовоздушной обороны.

В то же время газета New York Post отмечает, что, хотя и ожидается, что поставки F-16 усилят военный потенциал Киева, зарубежные лидеры согласны с тем, что западные истребители вряд ли переломят ход конфликта в пользу Украины.