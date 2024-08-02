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"Севмаш" получит новый плавдок "Сухона" в 2026 году

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В трех цехах "Севмаша" развернулись работы по строительству плавучего дока "Сухона" проекта 02122, разработанного конструкторским бюро "Алмаз".

Как сообщили в пресс-службе предприятия, в строительстве задействованы корпусно-сварочный, стапельный цех №42 и стапельно-сдаточное производство. Цехам предстоит выполнить большой объем работ, отметили в пресс-службе.

Строительство плавдока "Сухона" на "Севмаше"


Планируется, что в этом году укрупненные секции будут выведены в наливной бассейн предприятия, где из них сформируют плавучий док.

Плавдок оснастят 15-тонным портальным краном, цифровыми системами внутрисудовой связи и системами управления техническими средствами дока. По длине док разбит на десять главных водонепроницаемых отсеков и имеет непрерывные палубы по всей длине корпуса. Максимальная масса докуемого судна – 23 500 тонн. Экипаж несамоходного ПД составит 76 человек.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, с помощью нового дока на "Севмаше" планируют обеспечивать надёжность транспортных операций по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга №2 в акваторию предприятия.

Напомним, что плавдок "Сухона" заложили в апреле этого года. Его планируют сдать в 2026 году.

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