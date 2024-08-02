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Военное обозрение

Экс-замминистра обороны США: американский ВПК находится в плохом состоянии, а у Европы все еще хуже

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Источник изображения: topwar.ru

Очередное горькое признание поступило от бывшего высокопоставленного американского чиновника. Они там, на Западе, рассчитывали после непрекращающегося шквала своих санкций против России совсем развалить нашу экономику, в особенности оборонную промышленность, и, соответственно, добиться быстрой победы ВСУ над российской армией. Следом должен был рухнуть существующий политический строй РФ, народ обязан был взбунтоваться, а халявные ресурсы из России вновь потоком потекли бы на Запад. Но что-то, а вернее всё, пошло совсем не так, как задумывали наши бывшие партнеры.

Через более чем два года военного конфликта в Европе вдруг выяснилось, что весь военно-промышленный комплекс НАТО, включая США, а на деле Украину поддерживают в военном плане более пятидесяти западных стран, не способен обеспечить даже текущие потребности ВСУ в вооружениях, а особенно в боеприпасах, для ведения боев достаточной интенсивности. В то время как российские предприятия ВПК снабжают нашу группировку в зоне СВО всем необходимым, а экономика страны эффективно справляется со всеми вызовами и рестрикциями Запада, оборонные предприятия наших противников буквально надрываются, но не могут быстро обеспечить рост выпуска военной продукции.

Сильно оскудели запасы и на военных складах, да и в действующих частях западных армий. Почти всё, разве что кроме самолетов и ядерных боеголовок (у США их, к слову, стало почти в 10 раз меньше по сравнению с 60-ми годами прошлого века) уже передано Киеву. Эксперты прикинули, что начнись масштабный военный конфликт США с КНР или РФ, даже по отдельности, боеприпасов американской армии не хватит и на месяц, а некоторые из них закончатся в течение нескольких дней. На производство и восполнение потребуются годы и сотни миллиардов инвестиций.

В неспособности американских оборонных компаний тягаться с новыми вызовами признался бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Эрик Эдельман (2005-2009 гг.). По его словам, военно-промышленная база Соединенных Штатов находится в плачевном состоянии. При этом у союзников по НАТО в Европе дела обстоят еще хуже.

Наша оборонно-промышленная база находится в очень плохом состоянии. Европейская оборонно-промышленная база — в еще более плохом состоянии

— констатировал бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.

Он призвал союзников приложить максимум усилий по исправлению ситуации с наращиванием производства военной продукции в своих странах. По мнению Эдельмана, для этого необходимо задействовать не только американскую и европейскую индустриальные базы, но и подключить предприятия ВПК в Тихоокеанском регионе, Австралии, Южной Корее, Японии и даже в Тайване.

Потому что то, что делает Россия, Китай, Иран и Северная Корея, превосходит то, на что способны мы сами

— не без легкой паники сообщил экс-замминистра обороны США.

Очевидно, бывший профессиональный дипломат Эдельман весьма далек от понимания основ рыночной экономики и капиталистического менталитета. В настоящее время американские и европейские оборонные компании загружены под завязку заказами, постоянно поднимают цены на свою продукцию, получают баснословные прибыли, но совсем не заинтересованы в долгосрочном масштабном инвестировании в основные фонды. Ведь строительство новых производственных мощностей занимает много времени, обходится дорого, при этом нет никакой гарантии, что когда они заработают спрос на вооружения будет столь же высоким, как сейчас.

В отличие от США и их союзников, предприятия ВПК в России, КНР, КНДР и Иране в основном принадлежат государству и работают по госзаказам. Основные инвестиции в их развитие тоже идут из бюджета. Оказалось, что остатки социализма и госрегулирование в этих странах, пусть и в отдельных отраслях, дают огромное преимущество перед свободным рынком, когда дело касается мобилизации экономики в военных целях.

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