Войти
ТАСС

Sky: F-16 не гарантируют успех Киеву из-за наличия у России С-300 и С-400

269
0
0
ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

По данным телеканала, западные истребители окажут "психологический эффект" и "повысят боевой дух" украинцев

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Украине не стоит ждать стремительного перелома в конфликте с Россией после поставок западных истребителей F-16, поскольку им будут противостоять российские зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. Такое мнение выразил репортер британского телеканала Sky News Майкл Драммонд.

По его мнению, западные истребители "повысят военную силу Украины и укрепят ее противовоздушную оборону", однако они "сами по себе не изменят" ход противостояния.

Драммонд при этом подчеркнул, что использование F-16 для поддержки наступательных действий ВСУ будет сопряжено с большими рисками, учитывая передовые средства ПВО, имеющиеся на вооружении ВС РФ. В то же время, согласно журналисту, западные истребители окажут "психологический эффект" и "повысят боевой дух" украинцев. Борсари указал, что одной из главных угроз для F-16 станет российский истребитель Су-35, который может уничтожать до восьми целей одновременно и оснащен радаром дальнего действия.

Сотрудник вашингтонского Центра европейского политического анализа Федерико Борсари в интервью телеканалу предположил, что F-16 будут использоваться для "перехвата российских ракет и беспилотников, уничтожения систем ПВО и ударов по расположению российских войск и складам с ракетами типа "воздух-земля".

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико".

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
С-300
С-400 Триумф
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 09:54
  • 3077
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 03:48
  • 558
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.08 01:30
  • 0
Ответ на "Израиль и Польша – поджигатели войны"
  • 02.08 00:43
  • 0
Ответ на "Украина хочет мира: с чего бы вдруг?"
  • 01.08 18:43
  • 178
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.08 18:10
  • 10
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.08 15:07
  • 0
Израиль и Польша – поджигатели войны
  • 01.08 15:06
  • 0
Украина хочет мира: с чего бы вдруг?
  • 01.08 14:04
  • 43
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов