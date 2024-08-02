Sky: F-16 не гарантируют успех Киеву из-за наличия у России С-300 и С-400

По данным телеканала, западные истребители окажут "психологический эффект" и "повысят боевой дух" украинцев

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Украине не стоит ждать стремительного перелома в конфликте с Россией после поставок западных истребителей F-16, поскольку им будут противостоять российские зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. Такое мнение выразил репортер британского телеканала Sky News Майкл Драммонд.

По его мнению, западные истребители "повысят военную силу Украины и укрепят ее противовоздушную оборону", однако они "сами по себе не изменят" ход противостояния.

Драммонд при этом подчеркнул, что использование F-16 для поддержки наступательных действий ВСУ будет сопряжено с большими рисками, учитывая передовые средства ПВО, имеющиеся на вооружении ВС РФ. В то же время, согласно журналисту, западные истребители окажут "психологический эффект" и "повысят боевой дух" украинцев. Борсари указал, что одной из главных угроз для F-16 станет российский истребитель Су-35, который может уничтожать до восьми целей одновременно и оснащен радаром дальнего действия.

Сотрудник вашингтонского Центра европейского политического анализа Федерико Борсари в интервью телеканалу предположил, что F-16 будут использоваться для "перехвата российских ракет и беспилотников, уничтожения систем ПВО и ударов по расположению российских войск и складам с ракетами типа "воздух-земля".

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что первая партия F-16 от союзников по НАТО уже доставлена на Украину. По его данным, количество истребителей "невелико".

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВС Украины будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.