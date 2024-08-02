Песков сообщил о ежедневных контактах Путина с военными и кабмином

Президент болеет душой за ход специальной военной операции, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ежедневно по многу часов контактирует с военными и членами правительства, действительно болея душой за ход специальной военной операции (СВО). Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в интервью радио "Комсомольская правда".

Пресс-секретарь президента отметил, что с началом СВО в ежедневном графике главы государства появились непосредственные и предметные контакты с военными и по мере того, как нужно было налаживать все цепочки обеспечения проведения операции к этому общению добавились представители правительства. "Эту работу вы не увидите каждый день на камерах, об этой работе вы не прочитаете в газетах. Это по многу часов в день, каждый день недели. Это совещания, доклады президенту, моментальная реакция на решение проблем, это получение информации из разных источников, с целью понять реальное положение дел на передовой. Действительно президент занимается этим каждый день по многу часов и действительно болеет душой", - сказал Песков.