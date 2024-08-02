«Операция ЫЫ»: украинский источник опубликовал фото обломков российского удешевлённого дрона «Гербера»

Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники опубликовали фотографии обломков нового российского удешевленного беспилотника "Гербера". Дроны этого типа не обладают боевой частью, их предназначение заключается в истощении украинских систем ПВО и выявлении их дислокации.

Как утверждает цитируемый украинской прессой эксперт ВСУ по системам РЭБ с позывным "Флеш", "Герберы" изготовлены из максимально недорогих материалов, включая фанеру и пенопласт, оборудован самым простым GPS и полетным контроллером. При этом некоторые "Герберы" не были сбиты ВСУ, а упали сами после того, как был полностью израсходован запас топлива.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

По словам представителя украинской разведки Андре Юсова, на корпус "Гербер" нанесена буквенная маркировка "ЫЫ", под фанерной оболочкой дронов размещены антенны 3G- и 4G-связи, а также модем с сим-картой украинского оператора, что обеспечивает им высокую мобильность и возможность управления на больших расстояниях. Максимальная высота их полета достигает одного километра, что делает их недосягаемыми для эффективного поражения обычным стрелковым оружием.

Летящая на большой высоте "Гербера" своими очертаниями изрядно напоминает дрон-камикадзе "Герань-2", вследствие чего украинская ПВО не решается игнорировать возможную угрозу. Несмотря на то, что украинские источники называют новый беспилотник облегченной версией "Герани", основная задача новинки состоит в осуществлении радиоэлектронной разведки и создании массовости налета ложных целей.