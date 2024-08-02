Сергей Лавров: Россия продолжит оказывать военную помощь армии Мали

ЦАМТО, 1 августа. Россия продолжит оказывать военную поддержку Бамако с целью повышения боеспособности национальных вооруженных сил Мали.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства по итогам телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с его малийским коллегой Абдулаем Диопом. Разговор состоялся 1 августа по инициативе малийской стороны.

"С российской стороны выражен твердый настрой продолжать оказывать необходимую поддержку Бамако в решении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в интересах борьбы с сохраняющимися террористическими угрозами", – говорится сообщении.