Раскрыто место базирования украинских F-16

Обозреватель TWZ Ньюдик: большинство украинских F-16 будут базироваться в Европе

Большинство украинских истребителей F-16, которые западные страны передали Киеву, будут базироваться в Европе. Соответствующую информацию раскрыл обозреватель американского издания TWZ Томас Ньюдик.

Автор обратил внимание на снимок F-16, замеченного в Львовской области. Обозреватель уверен, что опубликованная в сети фотография является подлинной. «Также была как минимум одна фотография, на которой, как утверждается, изображен F-16 над Украиной. На ней изображен, по-видимому, немаркированный самолет в полете, с подвесными баками, но в остальном, по-видимому, безоружный. Есть неподтвержденные сообщения, что эта фотография также была сделана во Львове», — пишет автор.

Ньюдик уверен, что небольшое число F-16 будет рассредоточено но Украине, тогда как большая их часть, а также вспомогательный персонал для их обслуживания будет находиться вне пределов страны. «Некоторые самолеты будут использоваться для обучения за пределами Украины, в то время как еще больше планеров будут обеспечивать стратегический резерв, который будет поддерживаться в готовности в союзных странах в Европе. Таким образом, самолеты, участвующие в боевых действиях, также могут быть выведены с Украины и, вероятно, могут пройти обстоятельное техобслуживание за пределами страны», — пишет автор.

Он напоминает, что всего украинская сторона получит около 85 истребителей F-16, поставщиками которых выступят Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

Ранее издание Business Insider сообщило, что украинская сторона может получить ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) и AIM-9X Sidewinder, которые будут использоваться F-16 в воздушных боях с российскими Су-35 и МиГ-31, вооруженными ракетами класса «воздух-воздух» Р-37.