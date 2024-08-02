Новый американский эсминец класса "Арли Бёрк" прошел крещение

На верфи компании General Dynamics Bath Iron Works (BIW) в Бате (штат Мэн) состоялась церемония крещения эсминца "Патрик Галлагер" класса "Арли Бёрк". Эта церемония предшествует спуску корабля на воду.

Как отмечает Naval News, "Патрик Галлагер" станет последним эсминцем этого типа, выполненным в конфигурации Flight IIA: Technology Insertion.

Эсминец "Патрик Галлагер", США General Dynamics Bath Iron Works

Корабль назван в память о капрале Корпуса морской пехоты США Патрика Галлагера, который приехал в США из Ирландии. Он получил Военно-морской крест за героизм во время войны во Вьетнаме. Патрик погиб в бою всего через год после награждения.

В церемонии крещения эсминца участвовали министр иностранных дел Ирландии Шон Флеминг, сенатор Сьюзан Коллинз, помощник коменданта Корпуса морской пехоты США генерал Кристофер Махони и другие представители американского флота. Спонсорами корабля стали сестры Патрика Галлагера – Тереза, Розмари и Полин.

Всего на церемонии присутствовали более 2000 человек, включая судостроителей, членов их семей и приглашенных гостей.

Корабль заложили в марте 2022 года. Он станет 77-м эсминцем класса "Арли Бёрк". Его оснастят боевой системой "Иджис" (Aegis) в версии Baseline 9C2, которая предоставляет возможности для защиты от баллистических ракет в дополнение к основным функциям корабля. Также при создании используют некоторые элементы, которые получат эсминцы "Арли Бёрк" третьего поколения Flight III.

Сейчас на верфи BIW в Бате завершается постройка еще одного эсминца версии Flight IIA: Technology Insertion – "Харви Барнум-мл.". Кроме того, в производстве находятся эсминцы версии Flight III – "Луи Уилсон-мл.", "Уильям Шаретт", "Квентин Уолш" и "Джон Е. Килмер".

Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight IIA: Technology Insertion достигает 9500 тонн, длина корпуса – 155,29 метра, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие эсминца – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".