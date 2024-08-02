Войти
Военное обозрение

Спикер Совета Федерации рассказала о создании цифровой платежной платформы БРИКС

284
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала планы по созданию в рамках БРИКС независимой цифровой расчетно-платежной платформы, которая может стать хорошей альтернативой западным системам.

По словам Матвиенко, проект по созданию подобной платформы уже прошёл определённую стадию подготовки и, возможно, в октябре этого года на саммите БРИКС в Казани страны-члены примут решение о её создании.

Возможно, это уже будет одобрено, либо в любом случае обсуждено и принято решение, когда и в каком формате, в какие сроки это надо доработать

- сказала спикер Совфеда, выступая на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Независимая платформа, которая получила название «БРИКС Бридж» даст возможность странам объединения совершать взаимные расчёты «на твердой совместной основе», отметила Матвиенко. Она добавила, что Россия, как председатель БРИКС, руководит процессами, связанными с созданием независимой цифровой расчетно-платежной платформы.

В последние годы на фоне резко меняющейся геополитической обстановке в мире объединения на подобия БРИКС пользуются всё большей популярностью у третьих стран, которые видят в нём альтернативу влиянию Запада.

Напомним, что это международное объединение было основано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией и изначально носило аббревиатуру БРИК. БРИКС оно стало в 2010 году с присоединением Южной Африки. Теперь в него входит и ряд других стран.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Индия
Китай
Россия
Проекты
БРИКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 09:54
  • 3077
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 03:48
  • 558
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.08 01:30
  • 0
Ответ на "Израиль и Польша – поджигатели войны"
  • 02.08 00:43
  • 0
Ответ на "Украина хочет мира: с чего бы вдруг?"
  • 01.08 18:43
  • 178
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.08 18:10
  • 10
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 01.08 15:07
  • 0
Израиль и Польша – поджигатели войны
  • 01.08 15:06
  • 0
Украина хочет мира: с чего бы вдруг?
  • 01.08 14:04
  • 43
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 01.08 02:41
  • 1
Российская «Гербера» подключилась к украинской 4G-сети и передала видео оператору
  • 31.07 22:28
  • 1353
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.07 19:09
  • 0
Ответ на "США втягивают Японию в западные военные блоки"
  • 31.07 18:49
  • 0
Ответ на "Передаваемые Киеву истребители F-16 оснастят американскими ракетами и бомбами"
  • 31.07 15:49
  • 1
Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников
  • 31.07 12:27
  • 1
И в Арктике стратегия США – прибрать к своим рукам побольше всех ресурсов