Спикер Совета Федерации рассказала о создании цифровой платежной платформы БРИКС

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала планы по созданию в рамках БРИКС независимой цифровой расчетно-платежной платформы, которая может стать хорошей альтернативой западным системам.

По словам Матвиенко, проект по созданию подобной платформы уже прошёл определённую стадию подготовки и, возможно, в октябре этого года на саммите БРИКС в Казани страны-члены примут решение о её создании.

Возможно, это уже будет одобрено, либо в любом случае обсуждено и принято решение, когда и в каком формате, в какие сроки это надо доработать

- сказала спикер Совфеда, выступая на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Независимая платформа, которая получила название «БРИКС Бридж» даст возможность странам объединения совершать взаимные расчёты «на твердой совместной основе», отметила Матвиенко. Она добавила, что Россия, как председатель БРИКС, руководит процессами, связанными с созданием независимой цифровой расчетно-платежной платформы.

В последние годы на фоне резко меняющейся геополитической обстановке в мире объединения на подобия БРИКС пользуются всё большей популярностью у третьих стран, которые видят в нём альтернативу влиянию Запада.

Напомним, что это международное объединение было основано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией и изначально носило аббревиатуру БРИК. БРИКС оно стало в 2010 году с присоединением Южной Африки. Теперь в него входит и ряд других стран.